Municipio IX, porta a porta in crisi: il consiglio chiede un tavolo istituzionale

Potenziare la raccolta a porta a porta estendendola anche ai quartieri più popolari che ad oggi restano con lo stradale a Laurentino, Spinaceto e Tor de' Cenci. E' uno degli obiettivi emersi dall'ultimo consiglio municipale del Roma Eur, dove le difficoltà nel servizio da parte di Ama (almeno finché non si sono visti i primi risultati del piano straordinario) hanno colpito migliaia di residenti da Torrino a Decima, da Vitinia a Vallerano.

La seduta straordinaria del 13 gennaio, voluta da una buona parte delle opposizioni (FdI, Civica Raggi, M5s e lista Calenda) è partita con una contrapposizione abbastanza marcata tra le varie forze politiche, per concludersi con un'unione d'intenti che ha visto il ritiro degli ordini del giorno da parte di tutti (Pd, FdI, Civica Raggi insieme a M5s) e il conseguente impegno unanime a costituire un tavolo per il monitoraggio della situazione rifiuti e il potenziamento del servizio.

Pd: "Cambiare il porta a porta per estenderlo ovunque"

"La proposta è quella di strutturare un tavolo permanente operativo - spiega a RomaToday Manuel Gagliardi del Pd, presidente della commissione Ambiente e Rifiuti - in cui siano coinvolti tutti gli attori istituzionali, Ama compresa, che da una parte svolga monitoraggio attivo e dall'altra strutturi una proposta tagliata sulle esigenze del Municipio. Così com'è oggi, il porta a porta non è adattabile ovunque, in particolare a Spinaceto/Tor de' Cenci e Laurentino, oltre che a Castello della Cecchignola dove era stato inizialmente introdotto per poi essere sostituito nuovamente con lo stradale. Una soluzione che permetterebbe l'estensione del porta a porta è quella tecnologica, quindi cassoni interrati sollevati da un braccio meccanico e sversati direttamente nel compattatore senza l'intervento fisico dell'operatore". Compito del tavolo sarà anche quello di vigilare sulle discariche abusive, fenomeno molto diffuso nel IX.

Civica Raggi: "Reintrodurre porta a porta a Castello della Cecchignola"

Firmataria di un ordine del giorno poi ritirato, Carla Canale della Civica Raggi sottolinea le criticità importanti emerse rispetto alla raccolta dei rifiuti nel IX Municipio: "Soprattutto nelle aree con il porta a porta - spiega la consigliera - , disservizio che si è tentato di giustificare con una riduzione del calendario dovuto all'emergenza Covid 19, in vigore però dai primi mesi del 2020. Non si spiega, quindi, come abbia potuto creare problemi solo nei mesi di novembre e dicembre 2021". Vallerano, Casal Fattoria, Fonte Laurentina, Mostacciano, Torrino-Mezzocammino, Torrino Nord e Decima sono alcuni dei quartieri più colpiti: "In queste aree gli interventi emergenziali su segnalazione all'assessore non possono costituire il sistema ordinario di gestione della raccolta" denuncia Canale. Canale, seppur disposta al ritiro degli odg a sua firma, non concorda con i metodi: "Si rivendica il diritto dell’opposizione di fare politica - sottolinea - e presentare gli atti e farli discutere dal consiglio. Non può essere impedito all’opposizione di fare il proprio lavoro". Infine la richiesta: "Il porta a porta che ha fatto registrare risultati egregi nel municipio IX, il migliore secondo Legambiente nel 2021, deve essere esteso ai quartieri mancanti, ovvero Laurentino 38 e Spinaceto/Tor de' Cenci e vanno verificate le difficoltà del quartiere Castello della Cecchignola per reintrodurrlo anche lì visto che ci sono difficoltà nella raccolta stradale in alcune vie del quartiere come Via Bronzini, Via Petrilli, via Mead e Via Zanetta".

Fratelli d'Italia: "Individuare area per nuova isola ecologica"

Massimiliano De Juliis (FdI) innanzitutto batte sul tasto delle foto-trappole contro gli sversamenti abusivi: "E' importantissimo che venga rinnovato il contratto per il servizio - specifica a RomaToday, poi continua - . Quello del 13 è stato un primo consiglio sul tema rifiuti, ma credo che a inizio primavera dovremo programmarne un altro, perché avremo le idee più chiare su come stanno lavorando le giunte municipali e comunali. Certo, ci si aspettava di più da chi si è presentato promettendo che Roma sarebbe stata pulita a Natale. Purtroppo già da prima delle feste la differenziata qui da noi si è bloccata, con anche due settimane senza ritiro per carta, plastica e vetro. Inoltre il ritiro, quando avviene, è programmato una volta a settimana invece che due. Ci aspettavamo che questo calendario venisse rispettato, chiediamo il ritorno al servizio pre-Covid. Vogliamo inoltre l'estensione del porta a porta, ancora non è stato fatto e speriamo che il prima possibile venga attivato. Credo infine che sia necessaria l'individuazione di un'area, in accordo con i comitati di quartiere, per realizzare una nuova isola ecologica. Per esempio i cittadini di Santa Palomba devono raggiugere, come minimo, la Laurentina. In tal senso va riaffrontato il discorso dell'isola già decisa a Tor de' Cenci".

L'assessore: "Impegno per trovare tutte le soluzioni e superare lo stradale"

"C'è l'impegno per trovare soluzione ai temi trattati in consiglio e superare la raccolta stradale ovunque estendendo il porta a porta". Così ha commentato l'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti dell'Eur, Alessandro Lepidini, che a RomaToday prosegue: "Le novità introducibili sono tante - spiega - come quella di una tariffazione puntuale da un lato e la realizzazione del compostaggio di comunità dall'altro. Di sicuro si vuole avviare il superamento della raccolta stradale nel quadro di un percorso preciso, avendo le risorse giuste. Sulla situazione del porta a porta in questi mesi, devo dire che abbiamo ricevuto un grande supporto dall'assessorato capitolino, che ci ha assicurato reattività laddove si sono presentate criticità". Lepidini ha poi confermato che "il centro di raccolta del Laurentino, a lungo chiuso e riaperto per le raccolte straoordinarie, adesso rimarrà sempre aperto insieme all'altra isola ecologica di Mostacciano".