Il municipio approva il Piano sociale, ma l’opposizione attacca: “Libro dei sogni senza soldi”. La replica: "Falso"

L'approvazione del Piano Sociale del IX municipio, che nei prossimi mesi entrerà a far parte di quello cittadino ancora in fase di realizzazione, ha scatenato la polemica di una parte dell'opposizione. In particolare della lista civica Virginia Raggi, rappresentata dalla consigliera Carla Canale: "L'esultanza della maggioranza è surreale e ingiustificata".

La civica Raggi contro il Piano Sociale del IX

La motivazione dell'attacco è dovuta alle coperture finanziarie a sostegno del Piano, che per Canale non ci sarebbero: "È un libro dei sogni da 19 milioni di euro - dice - che la stessa amministrazione non garantisce di attuare, dal momento che non dispone delle risorse economiche necessarie". La cifra era stata esplicitata dalla presidente Titti Di Salvo e dall'assessora alle politiche sociali Luisa Laurelli a margine del voto nel parlamentino di largo Benenson.

"La situazione è critica, i servizi sono in sofferenza"

Insieme al collega capitolino Antonio De Santis, Canale spiega l'astensione del suo gruppo in fase di votazione: "Non era serio votare un atto che rischia di essere la solita foglia di fico - proseguono i due - con cui la maggioranza tenta di celare la propria incapacità. La situazione sull'intero territorio di Roma è piuttosto chiara: il nuovo Ccnl delle cooperative sociali prevede un aumento degli stipendi di oltre il 13%, ma il sindaco Gualtieri dal suo insediamento in poi non ha ancora applicato gli incrementi tariffari. La conseguenza è che i singoli municipi sono andati in sofferenza e c'è stata una riduzione del monte ore nei servizi essenziali da garantire alle persone con disabilità, sia nell'assistenza diretta sia indiretta".

La replica dell'assessora Laurelli

Interpellata da RomaToday, l'assessora Laurelli respinge la ricostruzione di Canale: "Il Piano Sociale è una programmazione per la gestione dei servizi ordinari, che già esistono, per un periodo di tre anni. Il costo annuo è di 19 milioni di euro, fondi già esistenti e che si trovano nel bilancio ordinario per la gestione dei servizi. Non parliamo di soldi inventati o che vorremmo avere, già li abbiamo. Inoltre - prosegue l'assessora - abbiamo previsto ulteriori 400mila euro circa, che chiederemo di mettere a bilancio quando Roma Capitale approverà il Piano Sociale cittadino. Altri soldi li reperiremo tramite fondi ministeriali. Non capisco quindi la polemica, che trovo strumentale".

Quanti soldi servono ancora

Le difficoltà, però, non mancano. E l'assessora non può nasconderle: "Ci mancano circa 1,5 milioni di euro per l'Oepac (l'assistenza educativa agli alunni con disabilità nelle scuole comunali, ndr) che ci aspettiamo di ricevere grazie all'assestamento di bilancio. Poi ci sono grossi problemi nell'assistenza domiciliare ad anziani e persone disabili, a causa delle liste d'attesa ferme da anni. Purtroppo nel nostro territorio, come altrove, queste liste scorrono quasi esclusivamente se un utente decede. Due anni fa abbiamo reperito un milione di euro e sono scorse un centinaio di persone, quindi ci aspettiamo che il Comune metta delle risorse per questa voce".