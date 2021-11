Municipio IX, l’era Di Salvo comincia spaccando il centrodestra. Cucunato (Lega): “Fratelli d’Italia ha tradito la coalizione”

La prima seduta dell’era Di Salvo, in Municipio IX, è segnata da una polemica. A far discutere è stata la scelta dell’unico incarico ai vertici del consiglio che, tradizionalmente, viene riservato all’opposizione: quello della vicepresidenza d’aula.

La Lega contro Fratelli d'Italia

La scelta è ricaduta sulla consigliera Carla Canale, esponente della lista civica di Virginia Raggi. Una decisione che ha suscitato la dura reazione della Lega, in consiglio municipale rappresentata da Piero Cucunato. Per il leghista l’atteggiamento del gruppo municipale di Fratelli d’Italia è “assurdo e di un’inaffidabilità palese” perché “si accorda con le opposizioni Sinistre e con il M5S, di fatto escludendo e rompendo l’alleanza di Centrodestra e la coalizione originaria con cui si è andati al voto nelle ultime elezioni amministrative”.

I voti per l'elezione della Vicepresidente d'Aula

La Lega contesta, in definitiva, una sorta di accordo in virtù del quale Fratelli D’Italia avrebbe appoggiato la nomina di Carla Canale, a cui sono andati 8 voti. Verosimilmente la consigliera ha potuto beneficiare del supporto dei due voti del M5s, dei due della Lista Calenda e dei quattro arrivati dal gruppo locale di Fratelli D’Italia. Al partito di Giorgia Meloni è andato invece la presidenza della commissione Trasparenza.

ll tradimento del mandato elettorale

“Prendiamo le distanze da questo modo mercatale di fare politica, dove il gruppo di Fratelli del IX Municipio ha tradito in modo palese il mandato degli elettori di Centrodestra, favorendo così partiti e coalizioni avverse, con progetti e linee politiche che nulla hanno a che fare con il programma presentato in campagna elettorale dalla coalizione di cui facevano parte con la Lega e Forza Italia” ha sottolineato Cucunato.

La spaccatura nel centrodestra

La prima seduta di consiglio, quindi, finisce per dividere il centrodestra con la Lega che, stando alle dichiarazioni di Cucunato, ritiene di “non essere più garantita nella Commissioni Trasparenza e Garanzia, affidata oggi allo stesso gruppo di Fratelli D’Italia come compenso - da parte delle Sinistre e del M5S - per l’appoggio ricevuto negli incarichi di Vice Presidente”. E c’è di più. Per il capogruppo leghista questo “accordo” è frutto di un “atteggiamento che la dice lunga su quanto era valido, affidabile e adeguato il candidato Presidente di Fratelli D’Italia, scelto per guidare il IX Municipio Roma Eur”. Non un buon inizio, quindi, per la tenuta della coalizione municipale di centrodestra.