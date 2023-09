"Sulla movida all'Eur lacrime di coccodrillo del Pd. Ignorata una delibera del 2019"

Prima la denuncia dei residenti di viale America e dintorni per il volume troppo alto della musica proveniente dai locali della movida, poi il "mea culpa" della presidente del IX municipio: "Abbiamo sbagliato a concedere i permessi". Ma dalle opposizioni non si fanno intenerire e il dito viene puntato sulle scelte, amministrative e politiche, del centrosinistra.

L'accusa al Pd per la gestione della malamovida

Il consigliere capitolino Antonio De Santis e la municipale Carla Canale, entrambi della Civica Virginia Raggi, citano una deliberazione dell'assemblea capitolina del 2019, la numero 43. Quattro anni fa, infatti, l'amministrazione Raggi inserì il quartiere Eur nella Città Storica. Anche nel quartiere di Roma sud, quindi, gli uffici commercio non avrebbero dovuto autorizzare nuovi esercizi di somministrazione cibi e bevande: "Questo lo ricordiamo alla presidente Di Salvo - dicono i due esponenti della civica - le cui lacrime sono sterili e populiste, tipiche 'da coccodrillo' come si suol dire".

La richiesta di un protocollo d'intesa per i quartieri di Roma sud

I due, inoltre, ricordano il confronto tra l'ex Sindaca e l'ex presidente D'Innocenti "che si erano posti l'obiettivo di arginare una situazione che, soprattutto per i residenti, era divenuta critica - ricordano De Santis e Canale - promulgando per l’Eur un piano di sicurezza del quartiere relativo proprio alla movida estiva attraverso la stipula di apposito protocollo tra la Questura di Roma, l’ente municipale e gli operatori dei locali notturni insistenti nel quartiere durante il periodo giugno-settembre". I consiglieri chiedono il rinnovo del protocollo "estendendolo anche ai quartieri Giuliano Dalmata e Torrino Mezzocammino" si legge nella nota "soprattutto in relazione ai costanti danneggiamenti dei beni pubblici che insistono in piazza Crepax e in piazza Giuliani e Dalmati".

La mozione municipale

Carla Canale, contestualmente, ha depositato una mozione nella quale impegna la presidente Di Salvo e la sua giunta a negare l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione e vendita "senza che ciò comporti la chiusura di quelli già esistenti", a istituire un tavolo tecnico sulla movida del territorio e lanciare una mappatura degli spazi da avviare a rigenerazione urbana "per la promozione di iniziative socio culturali a beneficio dei quartieri e della fruizione collettiva".