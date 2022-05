I cavi del mistero che tengono chiusa a metà una strada di Roma sud

Se via Nairobi all'Eur è ridotta a una sola corsia tra largo Sri Lanka e piazzale Umanesimo da sette anni e mezzo non è solo colpa della burocrazia, dei fondi messi e tolti, del Covid e dei cambi di amministrazione. Adesso ci si mettono anche dei cavi misteriosi, di cui nessuno sa niente e la cui titolarità non è possibile scoprire.

La novità emerge durante l'ultima commissione mobilità e lavori pubblici del IX municipio, convocata dal presidente Giulio Corrente (Europa Verde) per conoscere lo stato dell'arte dei lavori anche su via Bonn al Torrino Nord. Negli scorsi mesi tutte le agenzie di sottoservizi che hanno i loro cavi all'interno della galleria sottostante al manto stradale sono state individuate e contattate. In totale sono 25 e come fa sapere Corrente "il 9 giugno ci sarà una riunione operativa con tutte quante per calendarizzare lo spostamento".

Con tutte tranne che con tre, perché tre sono i cavi senza padrone. Non si sa cosa ci passi e di chi siano. "Abbiamo fatto ogni tipo di verifica - prosegue Corrente - ma non è stato possibile reperire informazioni utili. Il 9 decideremo anche come agire. Banalmente potremmo provare a tagliarne uno e vedere cosa succede, tanto sappiamo che non sono servizi (luce, acqua, gas, fibra) avendoli già individuati tutti. Però la situazione è delicata".

Delicata perché nei dintorni c'è una sede della Polizia criminale, a pochi chilometri il quartiere militare della Cecchignola. "E poi chissà quali altri uffici di cui non sappiamo niente - aggiunge il consigliere di maggioranza - quindi dobbiamo prestare attenzione". Insomma, il progetto per rimettere in sicurezza via Nairobi - dopo il cedimento strutturale del cunicolo dei sottoservizi avvenuto nel 2015 - sarebbe pronto e finanziato. Anche i sondaggi archeologici mai fatti e che avevano causato uno dei tanti slittamenti è stato finalizzato. Ma ci sono tre cavi sconosciuti che rendono i lavori attualmente impossibili, finché qualcuno non si prenderà la responsabilità di tagliarli.