La Città Metropolitana ha trovato la soluzione per la carenza di aule del Plauto

Dall'anno scolastico 2023/2024 dieci classi del liceo scientifico Plauto di Spinaceto migreranno nella sede succursale dell'istituto tecnico commerciale "Vincenzo Arangio Ruiz" dell'Eur. La decisione è stata presa al termine di un confronto tra Città Metropolitana, licei coinvolti e municipio IX e a RomaToday viene spiegata da Daniele Parrucci, consigliere delegato per l'edilizia scolastica.

Il Plauto avrà la sua succursale e sarà al "Ruiz"

Il problema del sovraffollamento e delle troppe iscrizioni in alcuni licei della Capitale è ormai un "must" degli ultimi due anni. A Spinaceto il Plauto è un istituto superiore storico e gettonato, anche da chi viene da fuori, per esempio Pomezia. Inoltre, secondo le analisi dell'ufficio scolastico regionale, nei prossimi quattro anni ci sarà un flusso importante che dalle scuole medie andrà verso i licei a indirizzo scientifico. Il motivo è che hanno differenziato molto più di altri la loro offerta, rendendosi appetibili. "Questo fenomeno accomuna tante scuole dell'area metropolitana" conferma Parrucci. E' per questo che la succursale del Plauto sarà la succursale del "Ruiz", istituto tecnico commerciale che si trova tra viale Africa e via Vitaliano Brancati.

"Riadattare l'ex Frignani di Spinaceto costerebbe 2,5 milioni di euro"

"Per quanto riguarda il Plauto - spiega il consigliere Pd al nostro giornale - fin da subito mi era stata posta la problematica dalla preside Schirato e dall'assessora del IX Angelucci. Feci anche un sopralluogo. L'opzione principale che veniva proposta era quella dell'ex scuola Frignani, sempre lì in via Renzini a Spinaceto, ma dopo un'analisi tecnica fatta dalla Città Metropolitana ci siamo resi conto che la spesa e i tempi di intervento sarebbero stati entrambi eccessivi: 2 milioni e mezzo di euro per un cantiere di 8/9 mesi, forse un anno. Se la richiesta è per risolvere a breve, non poteva essere quella la strada".

Entro fine anno 130 milioni e 177 interventi da mettere in campo per le scuole romane

E la questione economica non è meno rilevante: "Entro il 31 dicembre dobbiamo mettere a terra tutti i fondi del Pnrr per la messa in sicurezza delle scuole dell'area metropolitana - continua - parliamo di 130 milioni di euro per 177 interventi tra certificazioni prevenzione incendi, solai, cornicioni e molto altro. Non possiamo ad oggi mettere 2,5 milioni per adattare una scuola ad ospitare un liceo quando c'è uno spazio a disposizione, nello stesso municipio, sul quale dovremo fare interventi minori".

I vandali al Ruiz hanno rallentato la soluzione del problema: "Ma entro dicembre sarà tutto fatto"

Purtroppo la chiusura della partita ha subìto uno slittamento. Durante il fine settimana tra il 22 e il 23 ottobre ignoti si sono introdotti nella sede centrale del "Ruiz", in viale Africa all'Eur, distruggendo 74 finestre e svuotando 10 estintori rendendo così inagibile diversi piani: "La dirigente ha dovuto quindi spostare alcune classi in succursale - spiega Parrucci - ma siamo già a lavoro per risolvere. Ripristineremo le finestre, installeremo una recinzione di 400 metri a protezione della scuola e pensiamo anche a installare un sistema di videosorveglianza, perché non è il primo atto contro questo istituto. Una volta rimessa a regime la centrale, il Plauto avrà le 10 classi a disposizione nella succursale. Entro dicembre la questione sarà risolta e già da dopo le festività, se la preside vorrà, potrà utilizzare quella sede".

Il municipio: "Così il Plauto si rilancia e noi saremo vicini alla comunità scolastica"

"Bisogna aderire ad un principio di realtà - commenta l'assessora alla scuola del IX, Paola Angelucci -. L'ipotesi Frignani non decade, ma al momento non è praticabile come soluzione immediata. Noi saremo al fianco della comunità scolastica del Plauto, come fatto finora, in questa fase di trasferimento e allargamento. Tutta la città ha delle esigenze per la manutenzione delle scuole superiori, in questo momento aver trovato una sede agibile e utile è un passo importantissimo anche per il futuro del Plauto, che così può continuare a crescere e accettare iscrizioni, cosa che altrimenti non avrebbe più potuto fare. Noi fin dall'inizio abbiamo accompagnato questo percorso, ci eravamo impegnati a interloquire con Città Metropolitana per essere l'anello di congiunzione con la scuola e lo abbiamo fatto".