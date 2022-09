Cantieri stradali, ecco le vie dell'Eur coinvolte

Riprendono i cantieri all'Eur per la riqualificazione delle strade. A luglio le ditte incaricate dal comune avevano iniziato con viale Egeo, adesso toccherà al resto del quadrante che costeggia via Cristoforo Colombo.

Come fanno sapere dal IX municipio, sono iniziati i lavori per il manto stradale in via di Val Fiorita e saranno attivi solo in orario notturno, dalle 22 alle 6, per non impattare sulle attività quotidiane e sugli spostamenti.

In seguito il programma prevede pizza Ferruccio Parri, alcuni tratti di via Umberto Tupini, alcuni tratti di piazzale Guglielmo Marconi, via delle Tre Fontane e viale dell'Aeronautica.

"Sono interventi importanti per la riqualificazione di un quartiere centrale - commentano la presidente del IX Titti Di Salvo e l'assessora ai lavori pubblici Paola Angelucci - tra i più strategici per la città. Apprezziamo molto lo sforzo e la capacità di azione già dimostrata dall'assessorato capitolino, con cui stiamo collaborando sin dal primo giorno e con cui stiamo lavorando per ulteriori interventi in varie zone del territorio".