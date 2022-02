Una voragine sulfurea è aperta da 4 anni a Trigoria e nessuno interviene

Ha superato i quattro anni e veleggia verso i cinque. La voragine apertasi nel parcheggio di via Vinciguerra, a poca distanza dai campi dell’As Roma, è sempre al suo posto.

I gas sprigionati dalla voragine

Dietro transenne e recinzioni la buca continua a sprigionare gas odorosi. Nel 2019 , a seguito di un’interrogazione promossa dal gruppo municipale di Fratelli d’Italia, il dipartimento capitolino di protezione civile aveva chiarito la natura delle esalazioni. Si trattava di “anidride, carbonica idrogeno solforato e radon” pertanto gas che “possono essere causa di problematiche alla salute pubblica”.

Le centraline per misurare le esalazioni

Per valutare l’impatto di quelle emissioni si era paventata l’opportunità di sistemare quattro centraline in grado di raccogliere dati su base oraria. Una doveva essere sistemata in corrispondenza della voragine. Gli altri tre rilevatori, invece, erano previsti “in ambienti indoor di civile abitazione". A questi dispositivi si doveva sommare l’installazione di “50 coppie di rilevatori passivi di radon, da posizionare negli appartamenti condominiali adiacenti alla voragine”.

Quattro anni di inerzia

L’ente di prossimità non ha ricevuto ulteriori aggiornamenti. Per quanto riguarda l’impatto visivo, le transenne e la buca sono sempre lì, a poca distanza da negozi ed abitazioni. E nell’insieme disegnano “un panorama desolante senza decoro e sicurezza, con l'acqua che può continuare a scavare e rendere le cose ancora più pericolose e complicate” hanno commentato i consiglieri municipali di Fratelli d’Italia che hanno annunciato una nuova iniziativa.

Le domande a cui rispondere

Dal principale gruppo dell’opposizione in municipio XI è stato annunciata una nuova “interrogazione urgente”, questa volta rivolta alla presidente Titti Di Salvo. Perché “dopo anni di inerzia” è stato spiegato, i consiglieri di Fratelli d’Italia chiedono di sapere “se si stanno facendo i monitoraggi outdoor e indoor” e quali azioni s’intenda “mettere in campo per risolvere la problematica”. A settembre, la buca, festeggerà cinque anni.