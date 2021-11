Via di Vigna Murata "strada killer", la Civica Raggi chiede l'intervento del Municipio

Via di Vigna Murata è considerata tra le strade di alta viabilità più pericolose del quadrante sud della Capitale: è lunga, dritta e stretta. Lo scorso 25 ottobre ben due gli incidenti in una sola giornata, a distanza di nemmeno 3 ore, con un centauro finito al pronto soccorso in codice rosso. A maggio un ragazzo di 34 anni è deceduto dopo essere uscito di strada a bordo della sua auto. Per questo motivo la consigliera della Civica Raggi, Carla Canale, ha depositato una mozione rivolta alla presidente Titti Di Salvo nella quale chiede una serie di azioni, da parte della nuova giunta di Centrosinistra, al fine di rendere più sicuro quello che rappresenta il confine tra due municipi, il IX e l'VIII e che collega due quartieri popolosi come il Giuliano Dalmata e Fonte Meravigliosa.

I dati: 500 incidenti in 10 anni

"Negli ultimi dieci anni si sono verificati circa cinquecento incidenti, alcuni dei quali mortali - ricorda Canale - che hanno avuto costi sociali elevati per la collettività, ovvero oltre 28 milioni di euro e quando gli incidenti hanno coinvolto pedoni che attraversavano sulle strisce, i costi sono arrivati a 5 milioni". E la presenza di ben tre istituti scolastici, come il De Pinedo, il Peano e il Primo Levi fanno aumentare la preoccupazione. I dissuasori luminosi sono mal funzionanti o rotti da anni e come segnala la consigliera, adesso c'è anche un cantiere fermo a ridurre la visibilità, quello per i lavori di mobilità e viabilità derivanti dalla trasformazione urbanistica "Vigna Murata".

Le richieste dell'opposizione

Le soluzioni proposte dall'esponente di opposizione sono diverse, come si legge nella mozione. Dagli autovelox alla realizzazione della ciclabile appovata dal Pums (il piano urbano di mobilità sostenibile) che prevede un tratto tra via Ardeatina e via Laurentina come collegamento con la Metro B: "Chiedo che la presidente - scrive Canale - si attivi per avere contezza dello stato di attuazione del Pums e per ricevere i fondi di realizzazione di quanto stabilito". Per la consigliera istituire una ciclabile significherebbe "un minor afflusso di veicoli", oltre che un restringimento che rallenterebbe la folle corsa degli automobilisti. Anche il rifacimento e conseguente ampliamento dei marciapiedi "nel tratto tra via Stefano Gradi e la rotonda dell'ex Dazio" contribuirebbe non solo a permettere ai pedoni di spostarsi in sicurezza, ma anche in questo caso di restringere la carreggiata moderando la velocità.