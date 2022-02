Via Laurentina, le tappe per l'inizio dei lavori di messa in sicurezza attesi da otto anni

L'attesa per vedere la Città Metropolitana a lavoro sulla via Laurentina all'interno dei confini del IX Municipio, nel tratto che dal Raccordo arriva a Pomezia, è ancora lunga. Ma la notizia che arriva da Palazzo Valentini è che una tabella di marcia c'è e i 4 milioni di euro finanziati dal ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile sono a disposizione e spendibili.

Lavori da settembre 2022

Manuela Chioccia, consigliera della Città Metropolitana con delega a Infrastrutture, Mobilità e Viabilità, nei giorni scorsi ha incontrato una delegazione di cittadini del comitato di quartiere delle Cinque Colline. Un incontro quasi "casuale" da quello che è possibile apprendere, ma che è servito per mettere a terra procedure e tempistiche. "La progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento è in corso - spiega a RomaToday Chioccia -, ed è stata consegnata in via d’urgenza il 22 dicembre scorso. Per quanto riguarda i tempi, per aprile dovremmo essere in grado di presentare il progetto esecutivo e quindi, una volta approvato il bilancio, di iniziare le procedure di gara per il mese di giugno". Con l'aggiudicazione che la consigliera si augura possa avvenire a settembre: "A quel punto i lavori dovrebbero iniziare sempre entro lo stesso mese di settembre".

I motivi dei rallentamenti

Ma cosa ha rallentato così tanto la procedura burocratica, tanto da dover attendere oltre 8 anni per l'utilizzo dei fondi? "Il finanziamento in questione - risponde Chioccia - a causa di alcuni vincoli di norma è stato bloccato e successivamente si sono susseguite diverse rimodulazioni dell’intervento. Soltanto nel dicembre del 2020 è stato possibile approvare le modifiche e le integrazioni del programma degli interventi per Roma Capitale, tra cui l’intervento riguardante la Sp Laurentina, sulle quali è stato acquisito l’avviso nella conferenza unificata. A seguito di quanto descritto, l’intervento è stato inserito nella programmazione di Città Metropolitana ed è stato possibile svolgere, così, la procedura per l’affidamento della progettazione che ha consentito lo spostamento delle somme necessarie nel fondo pluriennale vincolato del 2022".

I quartieri coinvolti

L'intervento riguarderà il tratto di via Laurentina dall'uscita del Raccordo (altezza Leroy Merlin) e fino al confine con il comune di Pomezia, almeno per quanto riguarda il territorio capitolino e nello specifico il IX Municipio. Una riqualificazione e messa in sicurezza attesa da molto tempo dai comitati di zona e che coinvolgerà i residenti di diversi quartieri: Fonte Laurentina, Valleranello, Trigoria, Castel di Leva e Monte Migliore-Selvotta su tutti.