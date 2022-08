Laurentino, ecco dove si trasferisce l'ufficio di stato civile

Dopo la firma del protocollo tra l'ente RomaNatura e il IX municipio, ecco che gli uffici di stato civile migrano nella nuova sede del Casale della Massima, al Laurentino Fonte Ostiense.

Da oggi, giovedì 25 agosto, strumenti e personale inizieranno ad essere trasferiti da via Ignazio Silone (primo ponte) a via Alfonso Gatto 30. Per questo motivo fino al 30 agosto gli uffici, come si legge sul sito del municipio, non assicureranno il regolare svolgimento delle attività.

Per effettuare una denuncia di nascita, qualora non fosse possibile in via Silone, i cittadini potranno recarsi all'anagrafe centrale di via Luigi Petroselli 50, se non direttamente nella struttura ospedaliera dove è avvenuto il parto. Per ritirare gli estratti degli atti di stato civile, rimane attivo l'ufficio anagrafico di via Ignazio Silone. Per ogni comunicazione urgente gli utenti possono rivolgersi al 3384715991 o statocivile.mun09@comune.roma.it .

Di proprietà del Campidoglio, il Casale della Massima nel 1999 è stato assegnato all'ente che a Roma si occupa della tutela di riserve come Marcigliana e nel IX quella di Decima Malafede e Laurentino-Acqua Acetosa. Nel 2013 il dipartimento Patrimonio di Roma Capitale lo ha ripreso in consegna, iniziando l'opera di riqualificazione, ma quattro anni dopo nonostante la fine del cantiere nulla era stato ancora realizzato al suo interno, come denunciava il consiglio di quartiere del Laurentino Fonte Ostiense.