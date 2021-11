Municipio IX, inizia l'era Di Salvo: tutti i consiglieri eletti e gli assessori nominati

E’ cominciata l’era Titti Di Salvo in Municipio IX. Nell’aula consigliare priva di pubblico, per assolvere alle esigenze legate al distanziamento sociale, la nuova Minisindaca ha annunciato la propria squadra di governo locale. Ma solo dopo aver prestato giuramento sulla Costituzione italiana, come prevede la prassi nelle cerimonie d’insediamento.

Il discorso d'insediamento

“Cominciamo il nostro lavoro comune in una situazione totalmente straordinaria della vita della repubblica e del territorio. Inedita – ha premesso Di Salvo nel suo discorso d’insediamento - perché abbiamo alle spalle 2 anni di pandemia che ha sconvolto le vite di tutte le persone, e non è finita”. Ma è una fase nuova, non ordinaria, perché “abbiamo difronte a noi appuntamenti straordinariamente rilevanti, penso al Giubileo, alla sfida di Expo2030, e penso alla scelta che dovremo saper cogliere sull’utilizzo delle risorse del PNRR”.

“Ma la fase difronte a noi non è inedita solo per questo – ha aggiunto Di Salvo – Ci investe di grande responsabilità perché abbiamo difronte una consigliatura straordinaria perché verranno delegati ai municipi nuovi poteri e nuove risorse. Tutti noi in questa fase avremo nuove responsabilità. Avevamo chiesto che i municipi fossero il mattone per costruire la capitale del futuro. Nuovi poteri e nuove risorse. Nuove opportunità che saranno nelle mani del Consiglio che rappresenta le donne e gli uomini che ci hanno eletto” ha concluso Di Salvo, prima di annunciare la squadra dei propri assessori.

La nuova Giunta municipale

Nella nuova Giunta Municipale, il ruolo di Vicepresidente è stato affidato ad Augusto Gregori, a cui sono andate le deleghe alle Attività Produttive, al Commercio ed al Turismo. Con l’esperienza maturata in tante giunte del Municipio VIII, arriva nel IX Paola Angelucci a cui Di Salvo ha consegnato le deleghe alla mobilità, ai lavori pubblici, alla scuola. Patrizio Chiarappa, già consigliere nell’ultima tornata elettorale, è diventato il nuovo assessore allo Sport ed ai Grandi Eventi. Luisa Laurelli, già presidente del Consiglio comunale ed assessora alle Politiche sociali con l’amministrazione Santoro, torna in Giunta con le deleghe alla Salute, al III Settore, alla Democrazia legalitaria ed ovviamente alle politiche sociali. Ludovica Tranquilli invece, neoeletta in Municipio, lascia l’incarico in consiglio per entrare in Consiglio con le deleghe ai Beni comuni, alle Politiche giovanili, all’Innovazione, alle Periferie. C’è posto in giunta anche per Alessandro Lepidini che aveva sfidato alle primarie Titti Di Salvo. All’ex consigliere municipale vanno le deleghe all’Ambiente, al Ciclo dei rifiuti ed all’Agricoltura.

La questione delle surroghe

I nuovi incarichi in giunta che la presidente Di Salvo ha annunciato dovranno essere formalizzati attraverso un’ordinanza di nomina. A quel punto i consiglieri eletti che sono entrati nella squadra di governo locale come assessori, verosimilmente provvederanno a rassegnare le dimissioni dall’incarico elettivo. In tal caso Ludovica Tranquilli, eletta nella lista del Partito Democratico, dovrebbe lasciare il posto al primo dei non eletti: Lorenzo Angelini. Analogo discorso potrebbe valere per Paola Angelucci, che però è stata eletta in un altro consiglio municipale, quello dell’VIII, insediatosi anch’esso nella mattinata del 9 novembre.

Le altre cariche in Consiglio

Per quanto riguarda le altre cariche, nel parlamentino di viale Ignazio Silone, si è assistito al passaggio di consegne tra l’ex Presidente d’Aula Marco Cerisola (rieletto come consigliere del Movimento 5 stelle) ed il democratico Luca Bedoni. A lui, con 17 voti a favore, è stato conferito infatti l’incarico di presidente dell’Aula Consiliare. Vicepresidente vicario è stato votato Danilo Borrelli mentre l’altro incarico di Vicepresidente è stato assegnato a Carla Canale della lista civica Raggi.

Tutti i consiglieri eletti

Gli eletti nel Municipio IX tra le fila del Partito Democratico sono Manuel Gagliardi Luca Bedoni, Fabio Ecca, Patrizia De Vivo, Francesca Romana Vecchio, Giuseppe Grazioli, Giorgio Bartolelli, Paola Vaccari ed Adriano Burgio. Per ora rimane anche Ludovica Tranquilli, in attesa della formalizzazione degli incarichi nella nuova giunta. Per la lista civica Gualtieri i consiglieri sono Giulia Marrocchini Antonio Sotillo e Roberto Baiocchi. Giulio Corrente è il capogruppo dei Verdi e Danilo Borrelli della lista Sinistra Civica Ecologista. Tra le fila dell’opposizione la lista Calenda può contare su Marco Muro Pes e Fulvio Bellasai. La Lega ha un solo consigliere, Piero Cucunato, per la civica Raggi è stata eletta Carla Canale e per il Movimento 5 stelle Marco Cerisola. Fratelli d’Italia porta invece in consiglio quattro eletti: Massimiliano De Juliis Simone Sordini, Gino Alleori e Laura Pasetti.