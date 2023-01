La torre Ater ancora senza ascensore: è la terza volta in 16 mesi

A piedi da due settimane, perché l'ascensore è guasto. Succede a via Paolo Buzzi 155, scala D e non è la prima volta. Ben 35 famiglie, oltre 100 persone, che ogni giorno sono costrette a tornare a casa dal lavoro o dalla spesa dovendosi "arrampicare" per i 14 piani che compongono la palazzina di proprietà di Ater.

La torre Ater senza ascensore dal 2 gennaio

Il disservizio è iniziato il 2 gennaio, un augurio di buon anno per un 2023 di fatica e disagio. Mamme con i bambini e anziani, spesso con problemi cardiaci o di altro genere, sono rimasti letteralmente a terra. "A Capodanno funzionava - racconta un'inquilina, mamma di tre bambini - dal giorno dopo invece no. Abbiamo contattato più volte Ater, che ci ha detto che è necessario un pezzo per aggiustare l'ascensore".

Ater agli inquilini: "Manca un pezzo"

Ma il pezzo non c'è, non arriva. "Sono venuti due volte per un sopralluogo - prosegue l'inquilina, che vive al settimo piano - ma non si sa a fare cosa. Se non c'è il pezzo giusto, che intervento dovrebbero fare? Io adesso sto a casa, ma i bambini tornano a scuola e dovrò riportarli su, con gli zaini e tutto il resto".

I precedenti: luglio 2022 e settembre 2021

Il disservizio non è una novità nella torre dell'ex Laurentino 38. L'ultima volta fu a luglio scorso, ma il caso più grave risale a settembre 2021: tre settimane senza ascensore, con un inquilino malato che è stato portato giù dal sesto piano solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. "Una decina di giorni fa - racconta ancora l'inquina - un ragazzo ha dovuto portare giù a braccia la madre colta da una crisi respiratoria, per quattro rampe di scale. E' pieno di anziani in questa palazzina, non possono uscire neanche per andare a comprare 1 litro di latte, come si fa? E' sempre la stessa storia, ciclicamente restiamo senza ascensore e Ater non ci dà retta".