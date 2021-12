Selvotta dissestata, FdI contro la "memoria corta" dei grillini: "In 5 anni mai avviato l'iter per acquisizione delle strade"

Le strade di Selvotta nel Municipio IX sono ormai diventate terreno di scontro tra forze politiche. D'altronde, essendo fortemente dissestate e spesso impraticabili per mezzi pubblici e privati, si prestano più alla battaglia che ad altro. E allora ecco che, dopo le rimostranze del comitato di quartiere e l'interrogazione urgente presentata in Campidoglio dalla consigliera Cinque Stelle Linda Meleo "sollecitata" da quella municipale Carla Canale, arriva il siluro di Massimiliano De Juliis di Fratelli d'Italia.

Il precedente di 4 anni fa

L'ex vicepresidente del parlamentino di largo Berenson ricorda di quando, nel 2017 "facemmo una battaglia perché Atac cambiò percorso dello 073 a causa delle condizioni delle strade a Selvotta, ma il governo Cinque Stelle non ha voluto procedere alla manutenzione, cosicché dovemmo presentare una mozione in aula che inizialmente volevano bocciare". Le strade coinvolte, quattro anni fa, erano praticamente le stesse di oggi: via Capodrise, via Moschiano e via Quadrelle, in zona Selvotta-Monte Migliore.

"Il Centrosinistra cambi passo"

"Alla fine la mozione passò - ricorda De Juliis - e l'amministrazione procedette a mettere in sicurezza le buche, con il ripristino del percorso originario dell'autobus. Sorprende però sapere che oggi i Cinque Stelle pretendono l'acquisizione al patrimonio delle strade private a uso pubblico, quando in 5 anni non hanno mai avviato questo iter. Addirittura alcune strade, per esempio via Vittorio Alpe a Monte Migliore, passò da 'in manutenzione' a 'non in manutenzione' da parte del Municipio perché non trovavano la documentazione riguardante la via. Sarebbe meglio che chi sta in consiglio, indipendentemente dal trovarsi in maggioranza o in opposizione, pensasse più a portare a casa il risultato che a sbraitare. Mi auguro infine che il Centrosinistra non continui sul solco della precedente amministrazione, considerate le parole dell'assessora Angelucci su Selvotta. Il Municipio IX non è così mal messo da 15-18 anni".