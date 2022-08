Strada con record di incidenti: "Ora basta, va messa in sicurezza"

Da strada poderale nel pieno dell'agro romano meridionale a bretella ad alto scorrimento, circondata da insediamenti urbanistici più o meno recenti. Via dell'Acqua Acetosa Ostiense negli anni ha visto stravolgere la sua "vocazione" e aumentare a dismisura il traffico, quindi anche la pericolosità. Per questo l'assessorato ai lavori pubblici del IX ha deciso di iniziare l'iter per la messa in sicurezza tramite opere infrastrutturali necessarie.

La pericolosità della via è nota. A ottobre 2021 un giovane ha lottato tra la vita e la morte dopo essersi scontrato con un'automobile in sella al suo scooter. A gennaio 2022 un diciassettenne è morto in seguito all'incidente che ha coinvolto l'auto su cui viaggiava insieme a quattro amici. I comitati di quartiere di Colle Parnaso ed Eur Papillo da anni chiedono degli interventi che diminuiscano le possibilità di incidente, interventi che avrebbero dovuto realizzare i costruttori nell'ambito delle opere a scomputo dopo l'edificazione di interi lotti, ma come spesso accade così non è stato.

Un'attesa lunga quasi vent'anni, che adesso l'assessora Paola Angelucci vorrebbe ridurre affrontando il tema con i dipartimenti capitolini: "Non possiamo più tollerare che migliaia di persone ogni giorno rischino la vita - fa sapere - scendendo dall'autobus, attraversando, andando in bici o in motorino. E' arrivato il momento di intervenire".

Per l'assessora "il primo passo è prendere coscienza del problema - prosegue a margine di un sopralluogo di inizio agosto - e poi analizzare la sicurezza di tutta la via. Successivamente bisogna fare un lavoro di squadra con gli assessorati capitolini e i rispettivi dipartimenti, con il Pau, per la messa in sicurezza, la riduzione della velocità e fare chiarezza su collaudi, proprietà, particelle catastali". Da parte di Angelucci quella dei lavori su via dell'Acqua Acetosa Ostiense "è una promessa, una sfida che voglio dedicare al giovane Simone vivo per miracolo e a chi invece la vita l'ha persa troppo presto", ha concluso.