Marciapiedi dissestati, rovi e immondizia: la strada di Roma sud è un percorso a ostacoli

Marciapiedi dissestati, immondizia ai lati della strada, auto parcheggiate che ingombrano il transito per i pedoni, sversamenti di materiale edile come calcestruzzo e ghiaia: viale Luca Gaurico, nel tratto tra Eur e Fonte Meravigliosa, presenta più di una criticità che la lista Calenda del IX municipio ha deciso di portare in consiglio.

Come spiega la mozione firmata dai consiglieri Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, l'area sotto osservazione è il tratto di strada tra via dei Corazzieri e via dei Fratelli Laurana, non distante dalla fermata Laurentina della metro B da una parte e dal castello della Cecchignola dall'altra. Un'area di proprietà comunale confinante con aree di Eur Spa, quadrante dove insistono anche diverse scuole come per esempio l'IC Indro Montanelli e il nido "Il giardino fatato".

"La superficie dell'area - illustrano i due consiglieri - nella parte compresa tra marciapiedi e recinzioni, è a tratti sterrata. Su altri punti, invece, nel corso degli anni è stato versato materiale di risulta derivante dal rifacimento delle strade limitrofe, quindi asfalto, calcestruzzo, ghiaia. L'area viene utilizzata come parcheggio libero, avendo due accessi carrabili, anche per chi si serve del capolinea della metro".

La presenza delle auto crea problemi alla libera circolazione dei pedoni: per un tratto di circa 110 metri, infatti, dopo la rotatoria di via dei Corazzieri fino a via dei Fratelli Laurana, "il marciapiede è dissestato per le radici superficiali e in più privo di cigli dissuasori per le macchine - denunciano i consiglieri di opposizione - che arrivano a occupare quasi integralmente l'area riservata ai pedoni e alle persone con disabilità".

Quello che i consiglieri chiedono è la creazione di un regolare parcheggio nell'area oggi sterrata, la manutenzione dei marciapiedi (con conseguente intervento sugli alberi) e la bonifica degli spazi confinanti con le aree di Eur Spa, caratterizzati da rovi e mini-discariche.