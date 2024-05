Stazione Divino Amore, né Pnrr né Giubileo. Si apre l'asse con Ferrovie dello Stato

La stazione ferroviaria del Divino Amore è ancora lontana dall'essere realizzata. Almeno così emerge dall'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi il 30 aprile tra l'assessore ai trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera, il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e il capogruppo del partito di Giorgia Meloni all'Eur, Massimiliano De Juliis. Dall'altra parte l'interlocutore è sempre lo stesso, Rete Ferroviaria Italiana.

Il miraggio della stazione Divino Amore

La fermata sulla tratta della FL7 della Roma-Formia-Napoli è spesso al centro del dibattito. Sembrava che Roma Capitale volesse utilizzare i fondi Pnrr o più verosimilmente quelli del Giubileo per realizzare l'infrastruttura, anticipando anche i tempi della messa a terra dell'opera dal 2030 al 2025. Per di più la fermata era stata inserita nel Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile. Era il 2022 e la Regione aveva anche stanziato 7 milioni di euro per il progetto. A distanza di due anni, quello che emerge dall'ultimo incontro è ben differente.

Nessun finanziamento dal Giubileo

Innanzitutto, il reperimento dei fondi è più difficile del previsto. "Non è stato mai chiesto di attingere al Pnrr o al Giubileo - spiega De Juliis (FdI) - , ci abbiamo provato noi, ma per quanto riguarda il Pnrr penso che sia ormai tardi. Per il Giubileo le speranze sono ridotte al lumicino, dipende anche dai tempi: non si inizierà mai nulla prima del 2025". Tra inizio e fine della conferenza dei servizi, messa a gara del cantiere, via ai lavori e conclusione si parla di almeno quattro anni di iter, forse qualcosa di più. Ovviamente non da domani, ma da quando si avranno i fondi e sarà garantita la disponibilità finanziaria.

Incontro tra Regione e RFI

"La riunione a Palazzo Chigi - prosegue De Juliis - fa parte del percorso che stiamo portando avanti con l'assessore Ghera e con il senatore De Priamo per alzare l'asticella e cercare soluzioni a ogni livello istituzionale possibile. Per lo meno si è arrivati a concordare che il posizionamento dell'infrastruttura sarà quello verificato già nel 2023, quindi più a ridosso della vecchia stazione". La nuova collocazione permetterebbe anche la realizzazione di un parcheggio da circa 160 posti "sui quali potrebbero confluire dei capolinea delle linee periferiche" aggiunge il consigliere.

Una nuova possibilità

Resta il nodo del finanziamento: "Si stanno cercando nuove possibilità - conferma il consigliere - e una di queste è proprio che se ne faccia carico RFI, che dovrà procedere a una verifica del bilancio per capire se ci sono le risorse sufficienti. Ovviamente, qualora si procedesse in questo modo, Regione e Comune dovrebbero mettersi d'accordo per realizzare le opere connesse".