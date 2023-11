Un sottopasso nella città militare della Cecchignola. Il "piano B" per evitare il prolungamento di via Kobler

Impedire che via Kobler alla Cecchignola venga prolungata, salvando la viabilità del quadrante e anche il monumento naturale perennemente sotto attacco. E' la proposta della lista Calenda Sindaco del IX municipio, insieme alla capogruppo capitolina Flavia De Gregorio. Per riuscirci, il partito di Carlo Calenda propone un sottopasso da realizzare all'interno della città militare, in via dei Genieri.

Un sottopasso per la viabilità della Cecchignola

Un problema che si protrae da oltre dieci anni: il prolungamento di via Kobler per risolvere la viabilità della Cecchignola e di Fonte Meravigliosa. Ma non è così che i comitati di quartiere, gli ambientalisti e praticamente tutta la politica locale vuole arrivare all'obiettivo. L'ultima volta che si è stati vicini allo stralcio del prolungamento della strada, che passerebbe dentro il monumento naturale del Fosso della Cecchignola, era cinque anni fa. Ma adesso Azione punta a fornire un assist all'amministrazione capitolina e municipale, fornendo una soluzione: un sottopasso.

L'idea di Azione proposta alla cittadinanza

Ad essere coinvolta sarebbe via dei Genieri, dentro la città militare. Una strada off-limits per il pubblico, perché a servizio dell'Esercito. Ma un modo ci sarebbe, spiegano Marco Muro Pes, Fulvio Bellassai e Flavia De Gregorio: "Si può realizzare un sottopasso stradale in via dei Genieri - spiegano - per far sì che vetture e bus possano attraversare la città militare, nel punto che viene usato come servizio dai militari, cioè solo 330 metri su oltre un chilometro". In tal modo, come emerso nell'incontro organizzato dalla lista Calenda Sindaco per presentare la proposta "consentirebbe di svincolare il transito veicolare, sia pubblico che privato, in entrambi i sensi di marcia - continua il gruppo di Azione -, eliminando i posti di controllo militari, ma garantendo comunque, nella sua parte superiore, l'utilizzo attuale ad uso esclusivo della zona militare. Per questi motivi auspichiamo che la proposta possa finalmente incontrare il favore dell'amministrazione militare".

Coinvolta via dei Genieri ad oggi solo privata

"Il punto nodale di questo progetto - prosegue la presentazione - si rifà all'idea, più volte avanzata negli anni, di riaprire al traffico pubblico e privato via dei Genieri nel tratto interno alla Città militare, ma con una differenza fondamentale rispetto al passato. Anche in precedenza, infatti, era stato richiesto il ripristino del passaggio, tra via degli Arditi e via dei Bersaglieri, ma sussisteva una grave controindicazione: avrebbe diviso in due il Comprensorio Cecchignola, con una sua sostanziale perdita di funzionalità in relazione alle esigenze di servizio, sicurezza e unitarietà della zona militare. In questi termini perplessità e contrarietà dell'amministrazione militare erano quindi comprensibili". Alla presentazione del 16 novembre erano presenti diverse realtà del territorio e non solo, come Italia Nostra Roma, Associazione Gentes, Associazione La Vigna, CdQ Piazza Cerva e Dintorni.

"Finanziabile con oneri accessori del PRG"

A quanto sostengono i proponenti, l'opera sarebbe interamente finanziabile con fondi e oneri previsti dalla realizzazione del Piano Regolatore Generale "con un risparmio economico che potrebbe essere destinato sia al miglioramento dei percorsi ciclo-pedonali, sia alla realizzazione di opere, quali marciapiedi, illuminazione e migliore segnaletica, che incrementerebbero la sicurezza dei pedoni, sia infine al miglioramento della mobilità e del potenziamento del trasporto pubblico locale". L'idea è stata protocollata in una mozione da De Gregorio e verrà votata in assemblea capitolina.