La parrocchia sfratta il comitato di Croce Rossa: "Un colpo per le nostre attività"

Non è servita a nulla la richiesta di mediazione da parte della Croce Rossa del IX municipio, i volontari dovranno lasciare al più presto la sede di via Ardeatina 1265 al Divino Amore, all'interno della parrocchia di Santa Maria.

La richiesta di sgombero è arrivata circa un mese fa da parte del cardinale e arcivescovo Enrico Feroci, parroco della storica chiesa di Castel di Leva dallo scorso novembre. L'82enne ha chiesto indietro i locali dati precedentemente in comodato d'uso al comitato locale Cri. Una decisione che ha colpito al cuore l'associazione, che nel grande piazzale della parrocchia può parcheggiare i suoi mezzi.

"Abbiamo più volte chiesto di poter trovare uno spazio alternativo essendo l'area molto vasta - dice Giovanni Izzo, presidente della CRI Roma 9 - ma non abbiamo trovato un riscontro purtroppo. Il problema per noi è, in particolare, avere la disponibilità di uno spazio dove parcheggiare i mezzi che servono per il trasporto di disabili e di persone inferme o per le nostre Unità di Strada in sostegno delle persone senza dimora. Quell'area che ci è stata concessa tempo fa consentirebbe di trovare un'alternativa. Non capiamo, invece, perché questa possibilità non ci venga concessa".

Il comitato locale nel IX ha anche un'altra sede, nell'ex scuola di via Comisso alla Ferratella, concessa circa due anni fa dal municipio. Ma lì, a fronte di un grande spazio interno, non ci sono possibilità di parcheggiare i mezzi di soccorso e di servizio. La zona antistante all'edificio è rappresentata da un piccolo viale di accesso, mentre quella alle spalle è un giardino. "Se portiamo via i nostri mezzi non sapremmo, ad oggi, dove parcheggiarli - conferma Izzo - e questo causerebbe un enorme danno alle nostre attività solidali che non hanno, come noto, scopo di lucro, ma sono a beneficio della comunità e del territorio. Facciamo appello a Monsignor Feroci a trovare con noi una soluzione o in alternativa chiediamo di avere il tempo di organizzarci per trovare una nuova area di parcheggio. Su questo sollecitiamo anche altri enti pubblici o privati della zona che possano venirci incontro e proporci soluzioni".

Interpellata da RomaToday, l'assessora alle politiche sociali e della salute del IX, Luisa Laurelli, ha condiviso la sua preoccupazione: "E' molto grave la prospettiva dello sfratto - spiega - perché mandare via la Croce Rossa significherebbe mettere in difficoltà l'intero comparto del volontariato territoriale. Il comitato si occupa di emergenza e di raccolta sangue, senza quello spazio non potrebbero più farlo. Adesso insieme alla presidente Di Salvo scriveremo a Monsignor Feroci chiedendo innanzitutto un incontro urgentissimo e poi il tempo di ragionare insieme per soluzioni alternative, sperando ce ne siano".