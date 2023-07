Nell'attesa di un gestore privato il Comune sfalcia l'erba nel parco di Roma sud

Il parco Bruno Pontecorvo è uno dei mille misteri della città. Ottomila metri quadrati di verde, in zona Fonte Laurentina, con all'interno un'area un tempo gestita dalla federazione italiana tiro con l'arco, un'area pubblica sistemata con giochi e un complesso di campi sportivi anche in questo caso non più gestiti da tempo e una volta in carico alla Sport City Laurentina. Nessuno ha ancora in gestione le varie strutture e così il municipio IX, per sopperire alla mancata manutenzione di cui dovrebbe occuparsi il Comune, è riuscito a trovare una soluzione convincendo lo stesso Comune.

Sfalcio nel parco di Fonte Laurentina

In questi giorni, infatti, è iniziata un'operazione di sfalcio annunciata dalla presidente del IX municipio, Titti Di Salvo, dopo diverse segnalazioni da parte della cittadinanza e due assemblee pubbliche di quartiere, l'ultima a giugno, nelle quali i residenti di Fonte Laurentina hanno chiesto impegno e un futuro migliore per l'unica area verde attrezzata della zona. Il dipartimento sport di Roma Capitale ha mandato mezzi e operai per la manutenzione mancante.

L'accordo tra assessorati per la manutenzione

"In attesa che vengano affidati gli impianti sportivi all'interno del parco - spiega Di Salvo - siamo riusciti a ottenere l'intervento da parte degli assessorati allo sport e all'ambiente di Roma Capitale". In sostanza i due dipartimenti competenti si dividono la manutenzione del verde in attesa di trovare una società che, potendo usufruire degli impianti e dei relativi guadagni, si prenda l'onere di mantenere il decorso e la pulizia dell'area: "Adesso se ne sta occupando il dipartimento sport - prosegue la minisindaca - mentre tra settembre e dicembre, altri due sfalci verranno fatti da quello ambiente". Poi si vedrà.

A fine 2024 (forse) arrivano i gestori

"Quando arriverà una nuova gestione - conclude Di Salvo - ovviamente se ne dovrà occupare. Dall'assessorato allo sport, durante l'assemblea pubblica di giugno, hanno detto che prevedono di chiudere il bando entro un anno e mezzo. Ci sono state manifestazioni di interesse".