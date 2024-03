Finestrini rotti, garage assaltati, vetture cannibalizzate: a Fonte Meravigliosa sette auto depredate in tre giorni

Sette auto depredate in tre notti a Fonte Meravigliosa. Prosegue la scia di furti d’auto nel quartiere, un problema che i residenti della zona conoscono ormai molto bene. In 72 ore sono state prese di mira sette auto, soprattutto ibride ed elettriche in via Amendola, via Ferruzzi, via Doda, via Arcidiacono, via Visiani. In due casi, in via Doda e via Meldola, i ladri sono riusciti a entrare nei garage privati in cui erano custodite le auto. Sono stati smontati i pezzi meccanici ed elettronici dei veicoli. Ma anche rubate le ruote.

La richiesta di telecamere

L’ultima scia di furti ha spinto Carla Canale, consigliera della Lista Civica Raggi nel IX municipio, a chiedere ancora una volta l’installazione di telecamere in prossimità delle entrate e delle uscite di Fonte Meravigliosa. E a lanciare un attacco alla minisindaca, Titti Di Salvo: “Ad oggi - spiega - nulla di quanto da lei promesso ha avuto seguito, dopo una mia interrogazione, la cui risposta è del 13 dicembre 2021, riguardante le attività criminose, in particolare diversi casi di auto bruciate, nel quartiere Fonte Meravigliosa. I cittadini non possono attendere ulteriormente”. Sul tema, Canale aveva presentato anche una mozione, votata in consiglio a marzo del 2022, per chiedere l’installazione di telecamere a Fonte Meravigliosa e a Torrino Mezzocamino: “Ma è rimasta totalmente inascoltata. Si dia seguito alle richieste dei cittadini e delle forze dell'ordine fatte al tavolo dell’osservatorio della sicurezza. La salvaguardia dei cittadini deve essere posta come primo cardine dell’amministrazione in ogni sua azione e sfaccettatura”.

Furti sempre più frequenti

Da tempo Fonte Meravigliosa è oggetto di furti ai danni delle auto elettriche ed ibride. A interessare i ladri sono soprattutto catalizzatori, batterie al litio, computer di bordo, fanaleria, volanti e tutta la strumentazione elettronica di bordo. Pezzi da rivendere al mercato nero, ma utilizzabili anche per ricavare metalli preziosi dall’altissimo valore di mercato: platino, palladio e rodio.