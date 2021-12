Le strade dissestate di Selvotta arrivano in Campidoglio: "Gualtieri le acquisisca e investa per la manutenzione"

La condizione delle strade del IX Municipio, in particolare del quartiere Selvotta, arriva in Campidoglio. Nei giorni scorsi, infatti, la consigliera capitolina dei Cinquestelle ed ex assessora della giunta Raggi, Linda Meleo, ha raccolto le istanze dei residenti e in coordinamento con la consigliera municipale Carla Canale (Civica Raggi) ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco Roberto Gualtieri.

Da Selvotta a Fonte Meravigliosa autobus costretti a deviare

Le strade citate nel documento sono via Capodrise (di cui Roma Today si è occupata recentemente), via Bisaccia, via Moschiano e via Quadrelle a Selvotta e via Casale Zola a Fonte Meravigliosa. "I residenti di Selvotta sia in campagna elettorale che successivamente ci hanno interessato circa le problematiche delle strade private aperte al pubblico transito del loro territorio - dichiarano Meleo e Canale - , situazione presente lì ed altri quartieri del IX Municipio, che ha creato grossi problemi di sicurezza stradale e mobilità con riferimento anche alle linee TPL così necessarie per le nostre periferie. Questo problema è ancora più sentito dove si è riusciti a far raggiungere zone come viale America e l'Eur attraverso linee quali lo 073 che però trova intoppi che rischiano di compromettere il passaggio della linea a causa dello stato manutentivo della strada". La linea infatti è stata deviata, poiché l'ammaloramento del manto stradale è tale da mettere a rischio i mezzi che vi transitano quotidianamente.

A Selvotta le strade sono "private a uso pubblico", poiché realizzate da consorzi e da privati ma interessate dal passaggio di numerose vetture e fino all'arrivo del porta a porta anche dai mezzi Ama per la raccolta dei rifiuti. Meleo all'interno dell'interrogazione ricorda che "questo tema è stato affrontato, non solo da numerose sentenze della Corte di Cassazione del Tar e del Consiglio di Stato - sottolinea - , ma anche dal Segretariato Generale che con nota del 27 settembre 2018 ha ritenuto opportuno l'inserimento di determinate strade aperte al pubblico transito tra quelle in manutenzione del Municipio IX nelle more dell'acquisizione delle stesse da parte dell'Ufficio Patrimonio Capitolino". Acquisizione, però, che ad oggi non è stata ultimata, come ha ricordato anche l'assessora ai Lavori Pubblici e Mobilità dell'Eur, Paola Angelucci: "Il Municipio non può intervenire come vorrebbe - spiegava al nostro giornale con riferimento a via Capodrise - perché nessun dirigente firmerebbe lo stanziamento di fondi per una strada che non è di nostra competenza".

"Chiediamo a Gualtieri se intende procedere"

Lo scopo dell'interrogazione, dunque, è quello di "chiedere se è intenzione dell'Amministrazione Comunale acquisire al Patrimonio una serie di vie private aperte al pubblico transito ricadenti nel territorio del Municipio IX Roma Eur, tra cui anche quelle di Selvotta e se, nelle more della detta acquisizione, sia intenzione dell'Amministrazione allocare fondi per la manutenzione delle stesse, al fine di renderle percorribili in sicurezza ai cittadini ed alle linee TPL, istallando l'idonea illuminazione dove carente ed un marciapiede". Via Casale Zola, infatti, è priva di illuminazione e di marciapiede "ad esclusione del tratto in cui incrocia con via della Cecchignola".

Meleo: "Prima si sistemano le strade, poi si acquisiscono"

Interpellata da Roma Today, Linda Meleo ha approfondito la questione, soprattutto in riferimento alle difficoltà incontrate dalla precedente amministrazione comunale nell'ultimare l'acquisizione delle strade oggetto dell'interrogazione: "Oltre alla difficoltà rappresentata da un iter burocratico molto lungo, Roma Capitale solitamente acquisisce le strade - spiega l'ex assessora, che ha avuto le deleghe ai lavori pubblici dal 2019 a fine consiliatura - quando queste sono in condizioni ottimali o comunque se c'è una prospettiva a breve termine per la risoluzione del problema manutentivo, per esempio tramite uno stanziamento in bilancio. Il Municipio effettua dei lavori di messa in sicurezza, cosa necessaria nel caso specifico di Selvotta, dopodiché il Comune lo prende in patrimonio, cosa che eventualmente avremmo fatto noi se avessimo proseguito nell'esperienza di governo della città".