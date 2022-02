La strada non è del comune, i sottoservizi sì: così si sbloccano i lavori a Selvotta

Il destino degli abitanti di Monte Migliore-Selvotta sembrava segnato: non avere più l'autobus 073, quello che porta da Strampelli a viale America passando per il cimitero Laurentino, a causa delle condizioni indecorose delle principali strade del quartiere, su tutte via Capodrise. Invece una soluzione è saltata fuori, come fa sapere l'assessora ai lavori pubblici e mobilità del IX Paola Angelucci.

Nonostante le vie dell'insediamento urbano ex abusivo sulla Laurentina non siano mai state acquisite al patrimonio - quindi formalmente nessun intervento può essere fatto a spese del comune - dal IX si è scoperto che secondo il regolamento strade, qualora al di sotto della superficie siano presenti sottoservizi realizzati dall'ente, quest'ultimo è tenuto a occuparsi della manutenzione del manto superiore allo scopo di evitarne l'ammaloramento.

"Tramite il verbale che abbiamo ritrovato rispetto ai lavori già fatti in seguito alla realizzazione delle fognature - spiega Angelucci - siamo arrivati a questa conclusione. E abbiamo anche i fondi a disposizione per aprire l'appalto, grazie a stanziamenti in coda al precedente bilancio e che altrimenti sarebbero andati persi perché non impegnati a suo tempo".

"E' stata una precisa volontà politica da parte nostra quella di intervenire su Selvotta - conclude l'assessora - e mi fa specie che Linda Meleo faccia un'interrogazione sul tema quando, avendo il governo della città e del municipio, non hanno mai fatto un approfondimento di questo genere. Fino a tre mesi fa c'erano loro, ci vorrebbe più pudore nell'esprimere certe richieste".