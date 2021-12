Selvotta, schermaglia Civica Raggi-FdI: "Cos'hanno fatto Calzetta e Alemanno?". "La manutenzione passi per i consorzi"

L'intervento a gamba tesa di Massimiliano De Juliis (FdI) sul tema della manutenzione delle strade di Selvotta e Monte Migliore ("la precedente amministrazione non ha fatto mai partire l'iter per l'acquisizione al patrimonio delle strade private a uso pubblico") non ha lasciato indifferente la consigliera della Civica Raggi Carla Canale.

"Dieci anni fa governava il Centrodestra"

Canale fa riferimento al periodo in cui il Centrodestra governava sia il Municipio IX (allora XII) con Pasquale Calzetta sia il Comune con Gianni Alemanno dal 2008 al 2013. "Si resta basiti dalle comunicazioni pretestuose e senza senso del consigliere De Juliis - l'affondo della Canale - stante anche che anni fa, quando lo stesso non era opposizione ma forza di Governo, si era riproposto di risolvere il problema del territorio delle Cinque Colline e da allora son trascorsi quasi 10 anni. Non mi pare che abbia poi portato granchè avanti il discorso, se non con una sua lettera di intenti alla cittadinanza del marzo 2012".

"Con Raggi implementato il trasporto pubblico locale"

La consigliera d'opposizione poi cita la situazione del trasporto pubblico locale nei quartieri oltre la Laurentina, ciclicamente messo a rischio dalle condizioni pessime del manto stradale: "Per chi ha memoria corta - continua Canale a Roma Today - peraltro proprio in favore dei residenti anche delle Cinque Colline la scorsa amministrazione ha reso possibile l’istituzione delle linee scolastiche dello 073, 071 e 074, ovvero le linee dei quartieri extra Gra fino a Fonte Laurentina, facendole passare nel corridoio della mobilità nella fase emergenziale, fino all’Eur con fermata viale America, per non parlare dei lavori di attivazione dell’acqua potabile a Monte Migliore avviati lo scorso 22 novembre proprio a seguito di un grosso lavoro svolto dalla Giunta Raggi".

"Opposizione sia costruttiva"

"Sarebbe più opportuno che anche lui - conclude Canale riferendosi al collega di FdI - , come ha fatto la sottoscritta, stimolasse i consiglieri comunali di riferimento per una ampia convergenza nella risoluzione della problematica rappresentata dai cittadini del territorio dele Cinque Colline. La sottoscritta è al primo mandato in consiglio municipale e di concerto con chi vorrà proporrà soluzioni nel merito per la risoluzione dei problemi dei residenti del municipio. Siamo per un' opposizione costruttiva".

De Juliis: "Bisogna sbloccare i piani di recupero dell'edilizia ex abusiva"

De Juliis, interpellato nuovamente da Roma Today, tiene a specificare che "al tempo non ho mai parlato di acquisizione al Patrimonio, perché dal mio punto di vista il percorso da intraprendere è quello di verificare, attraverso i consorzi privati che ancora abbiano i fondi a disposizione, la possibilitò di sistemare le strade ammalorate dei nostri quartieri e solo successivamente prenderle in carico (concetto espresso anche da Linda Meleo). Fare altrimenti significherebbe intraprendere un iter molto più complesso. Come Fratelli d'Italia abbiamo sempre spinto per l'attuazione dei cosiddetti 'toponimi' (ovvero i piani di recupero dei nuclei di edilizia ex abusivi, ndr) e sui Piani integrati di intervento, purtroppo si sono praticamente fermati dal 2013, bloccati in Regione. Per questo durante l'ultima commissione Urbanistica a cui ho preso parte ho chiesto agli uffici di produrre un elenco di tutti i toponimi transitati per questo Municipio, approvati ma rimasti fermi in Regione. Sono decine".