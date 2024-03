Vandali devastano scuola a Vallerano. Polizia sul posto e bambini a casa

Un gruppo di vandali ha preso di mira una scuola d'infanzia nel quartiere di Vallerano, a Roma sud. La mattina di lunedì 25 marzo insegnanti e genitori con bambini al seguito si sono trovati davanti al portone chiuso e una volante del commissariato di Spinaceto sul posto per i rilievi: troppi i danni all'interno per poter permettere l'accesso.

La scuola d'infanzia chiusa per vandalismo

La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata la mattina presto del 25 marzo e poco prima delle 8 una volante si è presentata in via Luigi Chiarini, all'angolo con via Buster Keaton, per un sopralluogo. La scena che si è presentata agli occhi della dirigente scolastica e delle insegnanti della scuola d'infanzia "Marta Russo" è scioccante: vernice schizzata su banchi, vetri e lavagne multimediali, scritte oscene sui muri, colla vinilica ovunque, libri strappati, giochi danneggiati, sapone nei corridoi e una bestemmia di cinque metri per tre impressa con la vernice arancione in palestra.

Vernice, colla, bestemmie e svastiche sui muri

"Erano già entrati giovedì - racconta una mamma - ma i danni erano stati in una sola classe, che era rimasta chiusa con i bambini distribuiti nelle altre. Adesso invece sono entrati ovunque, quindi il plesso è chiuso e non sappiamo quando rientreremo". I vandali, che già mercoledì 20 marzo avevano tentato un primo blitz rompendo un vetro della palestra, si sono accaniti sugli arredi e sui giochi dei bambini. Hanno scritto insulti alle maestre e ai bambini, prendendo i nomi da qualche registro cartaceo presente in una delle aule. Tra le scritte, oltre alle bestemmia, anche alcune svastiche. In totale le classi dove sono entrati sono ben 14. I vandali sarebbero entrati da una finestra al pianterreno.

Corsa contro il tempo

Al momento non è chiaro se la scuola riuscirà a riaprire entro l'inizio delle festività pasquali. Il municipio farà un sopralluogo nelle prossime ore per fare la conta dei danni e capire, con i tecnici, che tipo di intervento sarà necessario e quanti giorni comporterà: "Le motivazioni sono incomprensibili - commenta l'assessora alla scuola del IX, Paola Angelucci - un accanimento senza senso contro la scuola, contro le maestre e i bambini. Ora aspettiamo i rilievi della Polizia e poi andremo a fare un sopralluogo per capire che tipo di lavori vanno fatti. Non accettiamo questo tipo di violenza, le scuole devono essere luoghi aperti e presidi sul territorio, colpirle in questo modo è inaccettabile". Ad oggi sembra difficile che i bambini possano tornare prima delle vacanze di Pasqua, essendoci ancora solo due giorni di attività prima della pausa. L'obiettivo è far trovare tutto pulito e riparato al ritorno, da mercoledì 3 aprile.