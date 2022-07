Santa Palomba senza campo: cellulari fuori uso da due settimane

Nella periferia sud della Capitale, al confine con il comune di Pomezia, è diventato difficile riuscire a fare una telefonata.

I problemi di copertura

“Dal 24 giugno il cellulare non ha più segnale” ha fatto sapere la signora Ivona, una residente di via dei Papiri. Il problema è ravvisato da molti abitanti della strada, che ospita alcune centinaia di famiglie. “Sto usando il telefono di una signora che abita nel mio palazzo – ha confermato Rita, un’altra inquilina di via dei Papiri – è un problema che abbiamo rilevato con TIM”.

Il problema ravvisato in via dei Papiri

L’assenza di segnale è confermato da diverse testimonianze, tutte arrivate dagli abitanti della via che ospita i palazzi di proprietà del comune. “Siamo costretti a scendere per strada per cercare un punto in cui sia possibile trovare un po’ di segnale. Lo abbiamo segnalato ai call center ma finora – ha aggiunto una delle inquiline – non abbiamo registrato nessuno miglioramento”.