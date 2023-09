Quartieri extra Gra senza autobus. La svolta potrebbe arrivare a inizio 2024

Due autobus e la metro per andare a scuola o in ufficio, attese interminabili, spesso e volentieri corse soppresse senza alcuna comunicazione. E' la dura vita dei pendolari che vivono nei quartieri extra Gra a Roma sud, privi di una linea bus che conduca direttamente ai punti strategici della città. Per questo, a ottobre 2022 il consiglio del IX municipio aveva approvato all'unanimità una risoluzione, che impegnava la giunta a trovare una soluzione per implementare il servizio. Ad oggi non sono state intraprese azioni concrete, ma una novità molto grossa è appena arrivata da Roma Capitale e cambierà la mobilità delle periferie tra fine 2023 e inizio 2024.

I quartieri extra Gra rimasti senza autobus

Tre linee scolastiche soppresse il 12 settembre 2022, tre linee bus modificate e limitate, solo la riattivazione del filobus Eur-Laurentina-Tor Pagnotta dopo due anni di stop. La situazione mobilità nell'area periferica a sud della Capitale, tra dentro e fuori il Raccordo, non è delle migliori. Vallerano, Fonte Laurentina, Casal Fattoria, Castel di Leva, Cinque Colline e Falcognana sono tra i quartieri maggiormente colpiti dai disservizi, soprattutto da quando le linee 071, 073, 074 sono state fortemente limitate o trasformate in circolari interquartiere.

L'interrogazione della Civica Raggi

Inoltre, con la fine del contratto di servizio tra Roma Capitale e Roma TPL per la gestione delle linee di trasporto pubblico periferico (la società ha lavorato in deroga negli ultimi 5 anni, solo adesso si è sbloccata la gara per il nuovo contratto) il servizio è andato peggiorando: pochi autobus, quelli rotti non sostituiti, meno autisti e continui scioperi dovuti ai ritardi nel pagamento degli stipendi. "E' passato un anno dall'approvazione della risoluzione proposta da noi - racconta Carla Canale, consigliera della Civica Raggi - ma nulla è accaduto. I cittadini delle periferie del IX sono sempre più abbandonati. Per questo il 10 ottobre l'assessora alla mobilità Paola Angelucci verrà in consiglio per rispondere alla mia interrogazione a risposta orale per fare chiarezza su ciò che sta accadendo".

L'assessora: "Con la nuova TPL a inizio 2024 la situazione migliorerà"

RomaToday ha anticipato i tempi, interpellando Angelucci: "Sono diverse le cause di questa situazione - risponde - e tra le prime ci sono i problemi legati al servizio di Roma TPL. Lavorano in deroga dal 2018, la nuova gara è stata finalmente affidata a maggio ma poi ci sono stati dei ricorsi che hanno di nuovo bloccato tutto. Adesso, a quanto sembra, si è sbloccata la situazione e l'auspicio di Roma Capitale è che tra fine 2023 e inizio 2024 ci sia la nuova flotta in servizio. La situazione migliorerà, ne sono sicura, anche perché più volte abbiamo rappresentato le difficoltà dei nostri quartieri extra Gra, penso a Spinaceto, Cecchignola, Torrino Mezzocammino tutti serviti dalla TPL".