Occupazioni abusive, criminalità e costi folli. Così la riqualificazione del Laurentino resta ferma al palo

Che fine ha fatto la rigenerazione urbana del Laurentino 38, oggi Laurentino Fonte Ostiense? Che fine hanno fatto i mirabolanti progetti per i ponti che caratterizzano l'architettura del quartiere popolare del IX municipio? Il cantiere di Ater finanziato dalla Regione Lazio è fermo, da almeno sei mesi. Il contatore dei costi gira, ma gli operai non lavorano. I motivi sono diversi, si intrecciano tra loro e se passerà ancora qualche settimana prima che si risolvano i problemi, il rischio concreto è che salti tutto. Investimenti compresi.

Il cantiere del Laurentino 38 fermo da sei mesi

Già a settembre RomaToday aveva raccontato la situazione. Il cantiere della ditta appaltatrice, che si è aggiudicata una gara da 7,7 milioni di euro per creare nuovi alloggi e spazi sociali e commerciali tra i ponti 5 e 6, aveva dovuto interrompere in seguito a un'aggressione subita dai suoi operai da parte di ignoti non ancora identificati. Ma questo non è l'unico motivo, come emerge chiaramente dalla commissione patrimonio che si è svolta martedì 23 gennaio. Al quinto ponte, infatti, nonostante la presenza di imbracature, sigilli e aree pericolanti, ci sono tre locali (a uso commerciale) non ancora rientrati in possesso di Ater, perché occupati abusivamente.

Tre nuclei abusivi fanno resistenza

"Tutti i nuclei sono stati ricollocati - spiega il consigliere Pd del IX, Manuel Gagliardi - con contratti ponte a 36 mesi. Purtroppo oggi ci troviamo in una situazione di stallo perché tre nuclei non ne vogliono sapere di andarsene e non si sa nemmeno se abbiano i requisiti per un alloggio popolare. Ci troviamo di fronte ad un muro di gomma, l'emergenza è reale. Serve che Comune e municipio diano un segnale forte e che si smetta di trattare questa situazione come ordinaria, perché di ordinario non c'è nulla. Laurentino 38 deve essere riqualificato, è un'occasione troppo grande. E c'è un tema di sicurezza, chi vive lì rischia ogni giorno tra possibile caduta di calcinacci e utenze che possono essere tagliate accidentalmente".

Ater ha firmato il decreto di rilascio: "Ora lo sgombero"

Dall'Ater in sede di commissione fanno sapere che il 22 gennaio il direttore generale ha firmato il decreto di rilascio nei confronti dei tre nuclei: "Tra le altre cose uno dei tre è una persona anziana - spiega Ponziano Follega - i cui due figli, già occupanti, sono stati ricollocati altrove ma nessuno dei due vuole prendersi carico del padre. E questo padre, per giunta, è ben posizionato nella graduatoria Erp per ricevere le chiavi di un alloggio popolare. In ogni caso noi col decreto firmato, una volta che viene notificato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, non dobbiamo aspettare nemmeno un giorno e si può procedere allo sgombero". Che dev'essere effettuato dai vigili, nello specifico dal GSSU, il nucleo che si occupa tra le altre cose di far tornare la pubblica amministrazione in possesso di locali occupati abusivamente.

Le richieste folli del IX municipio

C'è poi una questione economica. A spiegarla è sempre Ater: "Il IX municipio, per l'imbracatura di un solo ponte, ha chiesto 330mila euro l'anno di occupazione di suolo pubblico. Capite bene - spiegano i tecnici dell'azienda territoriale - che con i tempi dilatati dei lavori e la presenza su due distinti ponti, si arriva a superare il milione di euro di Osp. Per un investimento di 7 milioni di euro, di cui 5 di soli lavori, non ci rientriamo. Non abbiamo la capacità economica. Infatti siamo morosi, abbiamo ricevuto l'avviso di pagamento ma non possiamo pagare".

Occupati gli spazi destinati a Sant'Egidio

Se sul quinto ponte insistono tre nuclei occupanti - che presumibilmente verranno sgomberati con la forza a breve - sul sesto la situazione è diversa, ma non meno ingarbugliata. Novecento metri quadri sono occupati da un centro sociale, un altro spazio vede da anni la Comunità di Sant'Egidio che si occupa delle famiglie più povere del quadrante. Un'istituzione che spesso e volentieri gestisce servizi pubblici per conto del Comune, in forma volontaria: "Non esiste che si mandino via senza un'alternativa già certa - sottolinea il deputato e consigliere capitolino Paolo Ciani - perché certe attività non possono essere interrotte. Il progetto di riqualificazione è lodevole e necessario, va fatto tutto il possibile affinché si sblocchi senza alcun dubbio". Rispetto al tema Sant'Egidio, dal comitato di quartiere Alberto Voci riferisce di un episodio sgradevole che allunga ulteriormente le tempistiche: "Pochi giorni fa era stato individuato uno spazio al secondo ponte - racconta - dove poter spostare la Comunità. Bene, in 48 ore è stato occupato da una nota famiglia di zona. Gente con la quale non possiamo certo mandare a parlare Ater, non gli offrirebbero il caffè". Delinquenti, insomma.

Trombetti (Pd): "E' un problema della città, risolviamo al più presto"

Il presidente della commissione patrimonio, Yuri Trombetti, cerca una soluzione: "Non dobbiamo scaricare il problema su Ater - ammette - ma fare la nostra parte. Prendiamo l'impegno di convocare al più presto una nuova commissione, magari nell'ufficio del Capo di Gabinetto Alberto Stancanelli, per fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché quelle famiglie vadano via e riparta il cantiere. Non si può rinunciare ad un progetto tanto importante. Questo che è emerso oggi è un problema di tutta Roma, non solo di Ater". Una riunione per il momento è stata già convocata, dall'assessore Zevi, per il 1° febbraio.

L'attacco dell'opposizione

E così il Comune e la Regione, per mezzo di Ater, si trovano sotto scacco di qualche occupante e della criminalità che evidentemente al Laurentino 38 ancora può fare cià che desidera. "Un vero scandalo - attacca Marco Di Stefano (Noi Moderati-FI) - che un intero quartiere e un progetto di riqualificazione siano ostaggio di tre occupanti da mesi. Ater è stata lasciata sola nei meandri della burocrazia, a combattere per conto dell'amministrazione. I vigili vadano immediatamente, si trovi una sistemazione a queste famiglie e l'assessore Zevi prenda una posizione forte, trovando il coraggio di mandare via chi non ha i requisiti e dare le case a chi dorme in macchina ma è in graduatoria, agli anziani, ai disabili, a famiglie con minori".