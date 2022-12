A Santa Palomba il termovalorizzatore, a Spinaceto e Laurentino il porta a porta

Mentre Roberto Gualtieri ufficializza la costruzione del termovalorizzatore a Santa Palomba (senza discarica di appoggio), a Spinaceto - dove finora era presente solo su via di Mezzocammino) e a Laurentino Fonte Ostiense, l'ex Laurentino 38, arriverà il porta a porta per potenziare ulteriormente una raccolta differenziata che nel IX municipio sfiora il 70%. La novità arriverà nei due quartieri di Roma sud con l'applicazione del nuovo contratto di servizio che Ama e Roma Capitale stanno per firmare.

Il porta a porta atteso da quasi dieci anni

La richiesta di un conferimento diverso dei rifiuti, eliminando la raccolta stradale a Spinaceto e Laurentino Fonte Ostiense ha radici lontane: era il 2013 quando la politica e i comitati di quartiere avanzavano la proposta. L'anno del passaggio da Alemanno a Marino, da Calzetta a Santoro alla guida del municipio. Ora l'assessora capitolina Sabrina Alfonsi ha accolto le richieste dei colleghi di Roma sud e girato l'istanza ad Ama.

Il municipio: "Riconoscimento di una battaglia"

"E’ il riconoscimento della battaglia che il municipio IX assieme ai comitati ed ai cittadini fanno da anni - dichiarano la presidente Titti Di Salvo, il vicepresidente con delega ad interim all'ambiente e al ciclo dei rifiuti, Augusto Gregori e il presidente della commissione ambiente Manuel Gagliardi - . Un passo avanti concreto verso l'aumento della raccolta differenziata, già oggi quasi al 70% e un passo decisivo sia per ridare decoro che per eliminare il degrado dei rifiuti abbandonati fuori dai secchioni stradali". "Sarà necessaria una stretta collaborazione tra Municipio IX, assessorato all'ambiente di Roma e Ama - aggiungono - per l'attuazione di questa scelta epocale, e sicuramente l'apertura di una continua interlocuzione con i cittadini del quartiere per renderla realizzabile in tempi brevi".

I cittadini: "Una bella vittoria"

Commenta così il presidente del Cdq Laurentino Fonte Ostiense, Maurizio Filipponi: "Era una richiesta che avanzavamo da anni - ricorda - siamo molto felici, è una bella vittoria. Il nostro quartiere è circondato da condomini che fanno il porta a porta, ma quando i bidoni sono pieni allora vengono da noi a buttare l'immondizia. E gli zozzoni però siamo noi. Adesso speriamo che le cose cambino".