Rifiuti, firmato un patto per scongiurare la discarica sulla Laurentina

Mentre il territorio si interroga sulla possibilità che a Santa Palomba, ai margini meridionali subito prima di Pomezia, venga costruito il termovalorizzatore annunciato da Gualtieri, l'amministrazione Di Salvo sigla un patto con la Cortac Srl e scongiura l'arrivo di rifiuti solidi urbani nella discarica al km 11 della via Laurentina. La conferma nero su bianco di quanto già dichiarato dalla Cortac a RomaToday il 24 febbraio.

Il IX Municipio è riuscito a strappare alla società, che gestisce il sito destinato ai rifiuti inerti lì dove prima c'era la cava Covalca, l'impegno a non accogliere Rsu all'interno degli invasi - oggetto di un raddoppio recentemente approvato dalla Regione Lazio e nel mirino di cittadini e ambientalisti. L'obiettivo è di rendere nullo il documento tecnico di Roma Capitale che nel 2019 inseriva il sito a Roma sud tra quelli in elenco per una papabile discarica di rifiuti solidi urbani.

Titti Di Salvo, però, non nasconde la delusione di non aver potuto condividere l'accordo con le associazioni e la società civile del territorio. "Lo avremmo voluto - commenta la minisindaca Pd - non è stato possibile. Intato quello di oggi è un passo avanti, non rinunciamo al notro obiettivo".

"Sono felice che dopo un lungo percorso si inizi a mettere un punto fermo sul tema dei rifiuti - ha commentato Manuel Gagliardi (Pd), presidente della commissione ambiente del IX - . La Cortac si è impegnata con il Municipio IX a non ospitare o trattare rifiuti solidi urbani nei suoi impianti presenti nel Municipio. Come detto in ogni occasione siamo in prima linea per la difesa del territorio".

Nel documento, firmato dalla presidente di Cortac Daniela Montanari, la società si prende anche l'impegno a recuperare e valorizzare alcune aree, di concerto con il municipio, tramite la piantumazione di alberi e l'installazione di cestini e panchine.