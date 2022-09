Tor Pagnotta, revocati i fondi per 30 alloggi popolari mai realizzati

Trenta alloggi all'interno del piano di zona Tor Pagnotta, da cedere in affitto permanente nell'ambito del programma sperimentale di edilizia residenciale "20.000 alloggi in affitto" varato dal governo nel lontano 2001. A costruirli avrebbe dovuto essere la Società Aquilina Srl, con una sovvenzione regionale da 1.441.244,94 euro, ma non è mai successo. Così dalla Pisana hanno deciso di revocare il finanziamento.

Il bando regionale del 2003 con i fondi ministeriali

La decisione è stata pubblicata nell'ultimo bollettino ufficiale della regione Lazio. La ditta ha preso parte ad un bando di concorso risalente al giugno 2003. Due anni prima il ministro delle infrastrutture e trasporti aveva emanato un decreto (il numero 2523 del 27 dicembre 2001) con l'obiettivo di affrontare l'emergenza abitativa in Italia, favorendo la costruzione di alloggi popolari destinati a fasce di reddito basse alle quali l'acquisto è precluso, come anche l'affitto di appartamenti sul libero mercato.

Diciannove anni senza aver posato nemmeno la prima pietra

Come si legge nell'atto di giunta del 13 settembre "stante il tempo trascorso dall'ammissione a finanziamento, si è reso necessario effettuare un'attività ricognitiva su tutti gli interventi di cui al bando del 2003 non ancora avviati". Nonostante i 19 anni trascorsi ("notevole intervallo di tempo"), neanche un mattone è stato posato nel quartiere di Roma sud. La regione ha dunque verificato la permanenza dell'interesse generale alla realizzazione degli interventi e il 14 giugno scorso ha comunicato alla ditta "l'avvio del procedimento di decadenza dal beneficio economico assegnato".

Fondi revocati e graduatoria aggiornata

Dall'Aquilina Srl, come la stessa giunta regionale certifica "non risulta pervenuta alcuna osservazione". E così il quasi milione e mezzo di euro viene revocato e il nome della società depennato dalla graduatoria. Che, se vorrà, potrà fare ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul Burl o 120 in caso di ricorso straordinario direttamente al Capo dello Stato.