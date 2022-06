L'associazione giovanile di Roma sud a caccia di fondi per l'arena cinematografica gratuita

L'associazione Lanterne Magiche di Fonte Meravigliosa è a caccia di fondi per proporre anche quest'anno l'arena cinematografica gratuita.

Nel 2021 i ragazzi dell'associazione, in collaborazione con gli attivisti di La Vigna, il comitato di quartiere e l'associazione calcistica Fonte Meravigliosa, avevano organizzato tre settimane di proiezioni in via Ugo Inchiostri, nell'ambito del bando per l'Estate Romana.

Per la seconda edizione della rassegna, però, i fondi non sono arrivati e così il gruppo giovanile ha deciso di rivolgersi agli abitanti del quartiere a sud di Roma e in generale a tutte le romane e i romani che abbiano a cuore eventi culturali come il loro, lanciando una raccolta fondi su GoFundMe.

L'obiettivo è quello di coprire tutte le spese necessarie per proiettare film dal 7 al 17 luglio, quindi quasi 4.700 euro per le licenze delle pellicole, i diritti Siae, il permesso per il pubblico spettacolo, il noleggio di uno schermo 5x3, un proiettore e le casse. Ad oggi, sabato 25 giugno, la quota raggiunta è di poco inferiore ai 900 euro. "Un vostro supporto, di qualsiasi entità - fanno sapere dall'associazione - per noi significherà moltissimo e ci darà la possibilità di organizzare un evento estivo per tutti voi".