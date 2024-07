Fosso della Cecchignola, si riaccende lo scontro sul prolungamento di via Kobler. Favorevoli e contrari raccolgono le firme

Prolungare via Kobler sì o no? Il dibattito va avanti ormai da oltre vent'anni. Una nuova lingua d'asfalto che unirebbe il tratto già esistente con via Gradi, per portare le persone alla metro B Laurentina, creando un'alternativa di accesso e uscita dal quadrante della Cecchignola, strozzato dal traffico. Ci sono però due fronti che periodicamente riprendono a scontrarsi, anche a colpi di firme.

L'eterna spaccatura su via Kobler

Da una parte le associazioni ambientaliste, AVS, la lista Calenda Sindaco, i Cinquestelle che vogliono scongiurare la creazione della "tangenziale", proprio dentro il monumento naturale del Fosso della Cecchignola. In un'area che proprio in questi mesi sta già subendo una importante cementificazione nel settore ovest. Dall'altra c'è una zoccolo duro di residenti della Cecchignola che periodicamente chiede di riprendere in mano il progetto (previsto dal piano regolatore del 2008) e dare sfogo alla Cecchignola passando per il Fosso con una strada a due corsie.

La raccolta firme dei "contro"

Entrambe le "fazioni" si sono lanciate in nuove raccolte firme. I "contro" lo fanno online, tramite Change.org. In due giorni (è stata lanciata il 15 luglio da Maurizio Guerra) ha superato le 2.400 adesioni su un obiettivo di 2.500. "L'area verde della Valle del Fosso - si legge nella petizione - è rappresentata da 168 ettari tra via Ardeatina, Città Militare, via Laurentina e Vigna Murata e gran parte è monumento naturale. Un corridoio biologico che collega il parco dell'Appia Antica con la riserva naturale dell'Acqua Acetosa-Ostiense ed è dominata dalla torre del Castello della Cecchignola. Su questo pregiato polmone verde dentro la città, incombe da molto tempo una minaccia". Cioè il prolungamento di via Kobler. "Lo sviluppo edilizia non è accompagnato da un coerente e adeguato progetti di viabilità e mobilità pubblica.

La paura di una soluzione "facile"

Tale carenza sta dimostrando da tempo tutti i suoi limiti, con congestione del traffico e con ripercussioni su tutti i quartieri del quadrante, rendendo estremamente complicate la mobilità pubblica e privata". "In assenza di risposte dall’amministrazione comunale, molti cominciano a pensare che la realizzazione del prolungamento di via Kobler possa essere la soluzione più immediata e utile per risolvere il problema della mobilità del quadrante". Monta di nuovo la paura, quindi, che la scelta migliore - non per tutti, evidentemente - possa essere nuovo asfalto.

Negozianti a favore

Ma se c'è chi, da vent'anni o cinque, vorrebbe far stralciare il prolungamento di via Kobler dal Prg, c'è anche chi non aspetta altro per poter festeggiare la fine di un incubo. Quello degli automobilisti che ogni giorno vanno e vengono dalla Cecchignola e si ritrovano imbottigliati nel traffico, su via del Casale Zola e all'altezza della rotonda dell'ex Dazio. In questi giorni è partita una raccolta firme "analogica", cioè direttamente presso diverse attività commerciali di zona: a via Zanetta soprattutto dove hanno aderito "Rojojelly", "Mam Beauty Sun", farmacia "Santa Maria", "Piero acconciature", alimentari "da Claudio", la frutteria, la tipografia "da Sandro", il parrucchiere "Lei&Lui", il centro anziani, il negozio di abbigliamento e il meccanico. Ma anche a via Millevoi, in farmacia.

"Basterebbe un chilometro"

"Da troppo tempo Castello della Cecchignola si trova a essere nella pericolosissima condizione di avere una sola via di accesso/deflusso dal quartiere, con la conseguente impossibilità di rapido intervento in caso di calamità collettive" denuncia Sonia Giannoni, che sta promuovendo nei gruppi Facebook di quartiere l'iniziativa "pro" via Kobler. "Basterebbe un solo chilometri - scrive - in direzione di via di Vigna Murata, per far defluire l'intero traffico e restituire sicurezza, raggiungendo un triplice obiettivo: garantire almeno due diverse strade di accesso/deflusso dal quartiere di Castello della Cecchignola; garantire una maggiore e più diffusa fruibilità del Fosso della Cecchignola anche attraverso una pedonale che affianchi la strada, per consentire un adeguato e sicuro attraversamento del parco; decongestionare il traffico che si crea da via Ardeatina, quartiere Roma 70, fino al Raccordo in entrambe le direzioni