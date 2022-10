Tornano i fantocci impiccati sulla Laurentina: così protestano i quartieri di Roma sud

Due giorni di protesta, organizzata dal comitato di quartiere delle Cinque Colline, per far sentire la propria voce e chiedere un confronto puntuale su alcune delle problematiche che più stanno a cuore agli abitanti dei quartieri extra Gra di Roma sud: rifiuti, trasporti, sicurezza stradale. I "laurentini", i fantocci bianchi appesi lungo la via Laurentina, sono tornati a distanza di 7 anni e anche stavolta si sono fatti notare.

I residenti dei quartieri extra-Gra protestano con i fantocci sulla Laurentina

Centinaia i residenti di Selvotta, Villaggetto - Monte Migliore, Strampelli, Colle dei Pini e dintorni si sono dati da fare e hanno contribuito a coprire circa 8 km della consolare lungo la quale si sviluppano gli insediamenti urbanistici, con fantocci e striscioni. Domenica 16 ottobre, inoltre, si è svolta un'assemblea pubblica durante la quale nel giro di due ore sono state raccolte oltre 250 firme a sostegno delle istanze del quadrante.

"Inizieranno i tavoli tecnici per affrontare le tematiche una per una"

"Sono stati davvero tanti i cittadini del territorio che hanno colto l'importanza della manifestazione e fornito il loro prezioso contributo - fa sapere Pasquale Laurito, il presidente del Cdq - . Diversi politici, sia di maggioranza che di opposizione, sono intervenuti alla manifestazione e ai rappresentanti dell'amministrazione che hanno preso la parola è stato possibile rivolgere domande senza sconti da parte dei cittadini presenti. Già dalla prossima settimana, dovrebbero essere fissati i primi tavoli tecnici per affrontare le questioni sollevate. Come comitato continueremo a monitorare l'operato dei nostri amministratori, a richiamarli alle loro responsabilità e al rispetto degli impegni assunti. I miracoli non li fa nessuno ma in questa manifestazione vogliamo cogliere un punto di ripartenza".

I motivi della protesta durata due giorni

Quando, nel 2015, i residenti delle Cinque Colline diedero vita per la prima volta ai "laurentini", il motivo principale era quello di accendere un focus sulla pericolosità della via Laurentina. Oggi i temi si sono moltiplicati: molte famiglie lamentano l'assenza di linea telefonica e internet dopo gli incendi che hanno colpito l'area in estate danneggiando i pali, tante altre chiedono il ripristino delle linee di trasporto pubblico dedicate agli studenti e ormai dall'inizio dell'anno scolastico tagliate per favorire l'utilizzo del filobus. E ancora: la paura di un termovalorizzatore da 600.000 tonnellate a pochi chilometri di distanza e la recente installazione di un'antenna proprio all'interno del comprensorio di Colle dei Pini.

"Le linee scolastiche non verranno ripristinate"

Riguardo al tema del trasporto pubblico, l'11 ottobre il Cdq ha incontrato l'assessorato ai trasporti e alla mobilità del comune (nella figura di Nazzareno Antonini) oltre a rappresentanti di Roma Servizi per la Mobilità e Atac: "Le linee scolastiche non verranno ripristinate - fa sapere Laurito - e per quanto riguarda i disservizi della linea 073, ci è stato detto che faranno in modo di interloquire con l'azienda per rispettare la puntualità delle corse. Ci è stato detto che verrà fatta una nuova programmazione del Tpl ma ciò non riguarda il nostro territorio. Diamo atto che i referenti presenti alla riunione sono stati tutti comprensivi e collaborativi. E tutti hanno ammesso che il nostro territorio è servito male. Noi proponiamo di ristabilire la vecchia tratta del 703 fino ad Agricoltura o a viale America, passando sopra al ponte del Raccordo e viaggiando fuori al corridoio della mobilità lungo la Via Laurentina".