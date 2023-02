Nasce "Rome For Baby" il progetto a sostegno dei neo-genitori

Prende il via a Roma nel municipio IX presso lo Sportello Sociale Laurentino (via Ignazio Silone, II Ponte) il progetto "Rome For Baby", promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale in collaborazione con Farmacap.

L’iniziativa mira a fornire un supporto adeguato ai neo-genitori e ai bambini in tenera età che possono trovarsi in situazioni di isolamento e necessità. Il progetto prevede azioni di accompagnamento alla cura e vari altri servizi messi a disposizioni da Farmacap e mira a raggiungere 1500 nuclei familiari.

Di seguito i servizi disponibili nelle farmacie comunali sedi di presidi sociali del circuito Farmacap:

Consulenza psicologica con particolare riguardo a: informazione e accompagnamento nella cura del bambino ed interventi per baby blues/maternity blues o depressione post-partum ed indirizzamento alle realtà territoriali esistenti; sostegno alla genitorialità.

Orientamento e informazione: aiuti per il sostegno economico per la prima infanzia; orientamento ai servizi esistenti di Roma Capitale.

Consulenza antisids (Sindrome della morte improvvisa del lattante) svolta da farmacisti, con colloqui di formazione e informazione sui fattori di rischio, azioni e comportamenti per la prevenzione.

Orientamento sul servizio

Un pacchetto dono e una Gift Card di 40 euro (80 euro in caso di particolare fragilità) completeranno il pacchetto per l’acquisto di prodotti destinati alla prima infanzia: alimenti, articoli per l’igiene del bambino o della mamma o sanitari come termometri, aerosol, tiralatte, biberon.