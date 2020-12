Porta Medaglia, strada chiusa da due settimane: “Disagi per intero quadrante”

Dal 10 dicembre via di Porta Medaglia è chiusa al transito. La strada, situata nella periferia meridionale del Municipio IX, attraversa l’agro romano e collega via Laurentina con via Ardeatina.

Il fango sulla strada

Da quasi due settimane è stata chiusa per la presenza di fango sul manto stradale. “Il problema nasce dalla mancata manutenzione delle cunette ai lati della strada. Non viene fatta da una decade” ha osservato il consigliere municipale Massimiliano De Juliis. Si tratta di piccoli fossati scavati sui bordi stradali, utili per raccogliere acqua e detriti. Si sono ostruite ed il fango è finito sulla carreggiata.

I disagi per il quadrante

La strada, nel tratto compreso tra via di Torre Sant’Anastasia e via Ardeatina, è ora chiusa con dei jersey di cemento. “Il protrarsi di questa condizione sta creando grossi disagi in tutto il quadrante. Lì passava lo 074 per raggiungere la zona di Falcognana e non può più farlo. Anche in mezzi dell’Ama sono in difficoltà per non parlare dei residenti e di quanti abitano nelle zone limitrofe. Le strade alternative, come via di Castel di Leva, si sono subito intasate”.

Interventi inefficaci

La questione è stata affrontata anche nel corso di una commissione lavori pubblici del Municipio IX. Una seduta a cui i residenti guardavano con speranza perchè, venerdì 18, sulla strada erano entrate in azione delle ruspe. “Erano state chiamate da un privato. Si tratta del proprietario dei terreni a cui il Municipio si era rivolto, intimandogli, di liberare la strada”. L’intervento del mezzi cingolati però non è stato risolutivo. “Lì deve intervenire il Municipio, che ha competenza della strada, con ditte municipali. E’ incredibile che non l’abbia ancora fatto” ha sottolineato De Juliis.

Periferia ancor più isolata

A distanza di tredici giorni, la strada resta però interdetta. Senza che, in commissione, sia stato chiarito quando e come verrà risolto un problema che, inevitabilmente, contribuisce ad aumentare l’isolamento di chi abita nei quadranti più periferici del municipio.