Piano freddo Municipio IX, riapre la Casa di Heidi per i senza dimora: "Pasto caldo e un letto fino al 30 aprile"

Ha riaperto anche quest'anno la Casa di Heidi, il centro di accoglienza per senza dimora del Municipio IX. Gli spazi, all'interno dell'ex scuola di via Comisso alla Ferratella, permetteranno fino al 30 aprile di ospitare 14 persone, di cui 4 donne. I locali sono stati sanificati gratuitamente dalla Dr Team Service Srl, come fanno sapere dal Municipio "mentre la pulizia e la potatura del verde antistante la struttura è stata garantita dai volontari del gruppo di protezione civile Camelot Him", spiega l'assessora alle Politiche Sociali Luisa Laurelli.

"Questo è un servizio virtuoso che dimostra come l'amministrazione pubblica senza spese, grazie al contributo generoso delle associazioni di volontariato, riesca ad attivare buoni servizi di contrasto alla povertà estrema" ha dichiarato la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.

I volontari di Caritas e Comunità di Sant'Egidio, che si occuperanno dell'accoglienza degli ospiti e della gestione del centro, garantiranno l'accesso ai senza dimora dalle 20 alle 8 ogni giorno, con cena e colazione oltre ovviamente al posto letto. Tutti coloro che accederanno a via Comisso saranno vaccinati e la Asl Roma 2 monitorerà il loro stato di salute.

La storia di Heidi

La Casa di Heidi è dedicata alla memoria di una clochard deceduta proprio per il freddo in apertura dell'anno giubilare del 2000. E' stata inaugurata il 1° dicembre 2015 dopo un lavoro di collaborazione tra il Municipio IX, le istituzioni ecclesiastiche e le associazioni di volontariato del territorio, con un supporto decisivo nell'allestimento da parte dei rifugiati dello Sprar di Mostacciano, dei volontari del gruppo Camelot della Protezione Civile e degli scout dell'Eur.