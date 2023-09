La nuova vita del parco di Roma sud. Restyling a costo zero e una targa per Simone Mozzati

Nuova vita per il parco di Casal Fattoria, tra Valleranello e Castel di Leva. L'area verde di 1.500 mq, più volte nella morsa del degrado e riqualificata, viene riconsegnata ai cittadini del quartiere del IX municipio. E l'ente di prossimità ha regalato alla comunità una targa in memoria di Simone Mozzati, giovanissimo studente scomparso nel 2019, iscritto al liceo Aristotele.

Restyling del parco a Casal Fattoria

Il parco di via Caccioppoli a Casal Fattoria è stato riqualificato. Domenica 18 settembre molti tra cittadini e studenti del territorio, il vicepresidente del IX municipio Augusto Gregori e l'assessora ai lavori pubblici e scuola Paola Angelucci hanno inaugurato l'area verde e soprattutto svelato la targa regalata dall'ente, in memoria di Simone Mozzati. Simone era uno studente del liceo Socrate, scomparso prematuramente a soli 15 anni per un malore.

La targa per Simone Mozzati

"Dopo una delle nostre abituali assemblea pubbliche nei quartieri abbiamo ricevuto la richiesta di riqualificazione - spiega Gregori, che ha la delega ad ambiente e rifiuti da novembre 2022 - e contestualmente il comitato di quartiere ci ha rappresentato la volontà di intitolare il parco al ragazzo deceduto quattro anni fa. L'intitolazione sarebbe stata troppo lunga a livello burocratico, così abbiamo optato per una targa". Gli interventi sono stati a costo quasi zero, dalle potature delle siepi al nuovo gazebo in legno trasferito da un altro luogo del territorio dove non serviva più. Le panchine sono state riqualificate e quella nuova era nei magazzini del municipio.

Il patto di collaborazione

"Stiamo poi facendo un patto di collaborazione con il comitato - conclude Gregori - per far sì che siano loro a occuparsi della manutenzione del verde orizzontale e aprire e chiudere il parco". Dal canto suo il comitato di quartiere auspica al più presto nuovi interventi: "Si è aperto un bel canale con l'amministrazione, ora non ci abbandoni".