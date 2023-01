Un parcheggio quasi pronto e poi abbandonato, ora è una discarica abusiva a cielo aperto

Un parcheggio da 140 posti, stalli per disabili inclusi, pronto ma inutilizzato. Si trova lungo via dell'Acqua Acetosa Ostiense, dove negli ultimi anni è sorto il comprensorio Papillo. Quasi 400 famiglie, almeno, non sanno dove lasciare l'auto in sicurezza e si espongono alla purga periodica dei vigili urbani.

Il parcheggio quasi finito e abbandonato

Il parcheggio P21 è tra le opere a scomputo che il gruppo Bonifaci era tenuto a realizzare per aver costruito le nuove palazzine lungo via dell'Acqua Acetosa Ostiense, IX municipio. Un insediamento nato tra il 2010 e il 2011 e nel quale, complessivamente, attualmente vivono almeno 2.500 persone. Una parte di queste opere, come la sistemazione del verde, è stata portata a termine e la popolazione ne usufruisce: "Invece il parcheggio, che pure sarebbe quasi pronto - racconta un abitante - non lo possiamo utilizzare. Noi però quando abbiamo preso casa al Papillo sapevamo che ci sarebbe stato un parcheggio".

Il costruttore fallisce e il collaudo non viene completato

Ma cinque anni fa, all'incirca, al momento del collaudo del parcheggio Acea si accorse che qualcosa non andava bene con l'illuminazione installata. Così chiese un'integrazione ai costruttori, cioè il gruppo Bonifaci. Secondo quanto riferisce Stefano Maiurano del Cdq Eur Papillo "si trattava di un investimento di 26mila euro". Ma di lì a poco la società del costruttore romano avrebbe portato i libri in tribunale.

"Le auto le lasciamo in sosta vietata"

Il civico interessato dall'utilizzo del parcheggio è in particolare l'85 di via dell'Acqua Acetosa Ostiense: "Ma nel complesso sono quasi 400 famiglie coinvolte - continua uno dei residenti interpellato da RomaToday - e tra poco aumenteranno perché stanno costruendo un'altra palazzina. Arriveremmo probabilmente a 3.000 persone in tutto il quadrante. Noi la macchina dobbiamo lasciarla in sosta vietata, su via dell'Acqua Acetosa Ostiense, ma periodicamente i vigili passano e fanno le multe. Oltre a ciò, c'è un discorso di sicurezza, perché le tante macchine in sosta riducono la visibilità e quella è una strada già molto pericolosa, teatro di numerosi incidenti anche mortali".

Sporcizia e rifiuti nel parcheggio abbandonato

Chiuso e inutilizzato da cinque anni, il parcheggio è ormai una discarica a cielo aperto: "E' abbandonato e viene usato per scaricare abusivamente materiale d'ogni tipo - denuncia l'abitante - ed è ormai inutilizzabile. Per noi è anche un danno economico, perché se qualcuno volesse vendere casa gli acquirenti arrivano e vedono questo degrado e sanno che non c'è un posto dove lasciare la macchina. La zona in generale è ben curata, ma questo parcheggio è un pugno nell'occhio, oltre che uno spreco".

Il Cdq: "Troppe le opere incompiute nel nostro quartiere"

Uno spreco che difficilmente si risolverà in tempi brevi. Come fa sapere il presidente del comitato di quartiere, Stefano Maiurano "l'area non è ancora stata acquisita dal Comune - spiega - quindi neanche a dire che ci possa essere un intervento pubblico a sbloccare la situazione. Qui al Papillo di opere incompiute, purtroppo, ce ne sono diverse: dai casali alle scuole, ma anche la messa in sicurezza di via dell'Acqua Acetosa. Noi aspettiamo, ma siamo stufi: non escludiamo azioni legali molto presto".