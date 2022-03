Fonte Meravigliosa, al via i lavori per il nuovo viale pedonale

Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell'ultimo tratto di percorso pedonale all'interno dell'area verde di via Forster verso via Casale Zola nel quadrante Fonte Meravigliosa. Un'opera che conclude i progetti di manutenzione dei viali iniziata nel 2019 su iniziativa del comitato di quartiere in sinergia con il consorzio di gestione del verde e con il dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale.

Il finanziamento delle opere è stato garantito grazie ai bandi regionali e all'autotassazione dei residenti, come spiega la consigliera del IX Municipio Carla Canale, ex presidente del comitato: "A partire dal 2019 sono stati fatti diversi interventi - ricorda - il primo dei quali ha riguardato due percorsi, uno da via Cerva a via Inchiostri e l'altro era la prima parte di quello in via di definizione adesso, quindi via Arcidiacono e via Forster. Parliamo di un investimento di 11.000 euro raccolti interamente tra i residenti di Fonte Meravigliosa".

Nel 2021, passata la fase acuta di pandemia - lockdown incluso - il comitato a partecipato ad un bando regionale ottenendo 7.000 euro, ai quali si sono aggiunti altri 4.000 euro messi di tasca propria da parte dei cittadini. "In questo modo abbiamo realizzato il percorso arancione da via Forster al Barcelò Hotel. Purtroppo dall'anno prossimo non vi sarà più la possibilità di partecipare ulteriormente ai bandi che ci hanno consentito di far fronte alla mancato supporto del Barcelò Hotel per questi tre anni di manutenzione del verde, causa chiusura dell'attività per la pandemia".