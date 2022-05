Riserva Decima-Malafede, piantati oltre 3mila nuovi alberi

Nuovi alberi per la riserva naturale di Decima-Malafede nel IX municipio, zona Trigoria. La piantumazione è andata in scena questa mattina, giovedì 26 maggio, con 3.680 differenti essenze finanziate dal Campus Bio-Medico in collaborazione con Arbolia e con il supporto dell'ente gestore della riserva, RomaNatura.

Il progetto portato avanti dal polo universitario di via Alvaro del Portillo si inserisce in un ampio programma ambientale, didattico e sociale che si chiama "Social Green Masterplan". La piantumazione ha lo scopo di rendere una zona periferica più vivibile, promuovendo un modello innovativo di sostenibilità e sviluppo. "Dedichiamo questa azione ai colleghi e alle colleghe del Campus - ha dichiarato il direttore generale Domenico Mastrolitto - per l'impegno profuso durante la pandemia. Un gesto che guarda al futuro con speranza".

Nell’area del Campus Bio-Medico sono state piantate complessivamente 3.680 piante di differenti specie arboree: farnetto, cerro, sughera, sorbo domestico, orniello, acero campestre, ontano nero, frassino ossifillo, pioppo bianco, pioppo nero, salice bianco; arbustive: sambuco, biancospino, fusaggine, sanguinello, pruno selvatico, ligustro, melo selvatico, ginestra comune e autoctone. All'evento, tra gli altri, hanno partecipato l'assessora all’ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, la presidente del IX Titti Di Salvo, il presidente di RomaNatura Maurizio Gubbiotti e il direttore generale di Campus Bio-Medico SpA, Domenico Mastrolitto.



Presente anche uno stand dell'Arma dei Carabinieri della Biodiversità con l’obiettivo di educare i più giovani verso il rispetto dell’ambiente, attraverso attività esperienziali per i bambini.