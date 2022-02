Fonte Meravigliosa, in arrivo nuovi alberi grazie al bando regionale "Ossigeno"

A Fonte Meravigliosa sono in arrivo 30 nuovi alberi, altri 15 verranno piantati in zona ospedale Sant'Eugenio. La bella notizia arriva a oltre due anni dalla partecipazione della giunta Raggi al bando regionale "Ossigeno". I fondi, oltre 196.000 euro, serviranno alla messa a dimora degli arbusti tra via Ugo Inchiostri e via Riccardo Forster. Mentre in via Nairobi, nei pressi dell'ospedale Sant'Eugenio, verranno sostituiti alcuni arbusti e piantati di nuovi.

"In questo modo Fonte Meravigliosa renderà ancora più onore al suo nome - fa sapere Carla Canale, consigliera della Civica Raggi in IX - grazie a nuove piantumazioni che andranno a potenziare un'area adiacente al polmone verde del Fosso della Cecchignola, che con la bella stagione diventa un luogo fondamentale di ritrovo e socialità per il quartiere".

Cos'è il bando Ossigeno

Il bando Ossigeno ha messo in campo 12 milioni di euro complessivi, dal 2020 al 2022, con l'obiettivo di piantumare 6 milioni di alberi in tutto il Lazio. Il primo avviso pubblico è di due anni fa e ha dato modo di mettere a dimora 30.000 alberi attraverso 83 distinti interventi. Il 23 dicembre scorso è stato lanciato il secondo avviso, con scadenza 11 febbraio. Chi partecipa, ha la possibilità di piantumare nuovi alberi a patto che si faccia carico della progettazione, documentazione, verifiche urbanistiche, valutazioni agronomiche, dell'ottenimento dei permessi da parte di comune e municipio.