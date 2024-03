Il quartiere extra-Gra avrà la sua area verde: firmata la convenzione dopo oltre dieci anni di attesa

Oltre dieci anni di attesa, adesso a Molino-Santa Felicola potrebbe sorgere il tanto atteso parco giochi tra via Vittore Ghiliani e via Pierandrea Mattioli.

Una nuova area verde a Santa Felicola

L'area verde era stata consegnata da una società costruttrice, che ha realizzato villini e altri condomini nel quartiere. Il Comune, però, non era riuscito a trasformarla in uno spazio adeguato alla cittadinanza, con servizi che la rendessero fruibile. Un quadrante, quello più ampio di Castel Di Leva, che per lunghi periodo ha vissuto nell'impossibilità di avere spazi di aggregazione e gioco nonostante la crescita della popolazione. Adesso, con una nuova convenzione tra municipio IX e costruttore, nascerà un'area attrezzata.

Un'attesa lunga oltre 10 anni

La località è Molino-Santa Felicola, a pochi passi dai parcheggi abbandonati, usati per il sesso a pagamento, dei quali deve prendersi carico Roma Capitale. "A via Ghiliani si tratta di oneri concessori - spiega il vicepresidente Augusto Gregori -, l'area era stata consegnata al Comune, da almeno dieci anni. Ma non era stato fatto nulla. Qualche mese fa abbiamo aperto un canale di interlocuzione, ci siamo confrontati e pochi giorni fa siamo arrivati alla firma di una convenzione".

Da aprile via al cantiere

A prendersi cura di rendere fruibile l'area sarà quindi un privato. "I primi di aprile dovrebbero iniziare i lavori - annuncia Gregori -, verrà anche ripristinato un muro di recinzione con un cancello, dal lato di via Ghiliani. Ci sarà l'area ludica e un piccolo parcheggio, parliamo di una decina di stalli". In base al progetto incluso nella convenzione, la ditta realizzerà anche piantumazioni, installerà alcune panchine, metterà una fontanella e una staccionata per delimitare il parcheggio.