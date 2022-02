Una navetta gratuita per portare anziani e disabili al mercato

Il Municipio IX ha siglato un protocollo con con il mercato rionale del Laurentino che ha come obiettivo quello di sostenere e rilanciare le attività produttive locali, andando contemporaneamente a tendere la mano agli utenti più deboli.

Infatti, secondo quanto prevede l'accordo, dal mese di maggio inizierà un servizio gratuito di trasporto per cittadini over 70 e persone con disabilità, che potranno quindi accedere al mercato di via Francesco Sapori in sicurezza, semplicemente chiamando un numero di telefono che verrà comunicato prossimamente dall'ente.

"Sostegno ai mercati, inclusione e volontà di non lasciare indietro nessuno - dichiarano Titti Di Salvo e Augusto Gregori, presidente e vicepresidente con delega alle Attività produttive - con questo spirito abbiamo incontrato i rappresentanti del mercato e sottoscritto questo protocollo, per un'iniziativa di solidarietà e vicinanza col territorio. Anche da questo passa la costruzione del patto sociale per lo sviluppo e la crescita del Municipio".