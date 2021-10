Municipio IX, porte aperte ai cittadini. Di Salvo: "Li incontrerò un giorno a settimana"

Un giorno fisso a settimana per incontrare, su prenotazione, i cittadini. E’ questa la prima iniziativa che Titti Di Salvo, da quando indossa la fascia giallo e rossa, ha deciso di mettere in campo nel suo territorio.

La presidente incontra i cittadini

A partire da novembre tutti i mercoledì, dalle ore 9.30 alle 13, nel Municipio IX l’ufficio di presidenza aprirà la porte ai cittadini. Chi abita nel territorio può infatti riservare un appuntamento in via Silone 100 per avere un confronto direttamente con la minisindaca a cui, il recente ballottaggio, ha assegnato la guida dell’ente locale.

L'assenza di coinvolgimento

L'iniziativa assunta dalla neopresidente affonda le radici in una considerazione. “Tutte le persone e le associazioni che ho incontrato in questi mesi - ha spiegato Titti Di Salvo - mi hanno detto la stessa cosa. Nonostante la grandissima diversità sociale e produttiva che caratterizza il territorio: l’assenza della percezione dell’istituzione Municipio, la mancanza di ascolto, l’assenza del coinvolgimento nelle scelte amministrative. In una parola mi hanno parlato della solitudine dei singoli, delle associazioni, delle parti sociali nell’affrontare problemi e difficoltà” .

La casa dei cittadini

“Mi ero ripromessa in campagna elettorale di fare della prossimità e della partecipazione democratica il profilo della nostra amministrazione. Innanzitutto con una presenza continua sul territorio e attraverso l’insediamento immediato delle Consulte dei comitati di quartiere, del Verde, della cultura, delle donne e dei giovani. Ma anche attraverso un canale diretto con i cittadini perché il Municipio e’ casa loro. Per questo il mio primo atto è stato quello di definire un giorno alla settimana che dedicherò da Presidente all’incontro con i cittadini” ha concluso Di Salvo. Non associazioni o comitati, ma semplici residenti interessati a rappresentare all'ente di prossimità le esigenze che hanno avvertito nel territorio che abitano: il Municipio, la loro casa. .