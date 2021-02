Trema un altro municipio a Cinque stelle: all'Eur un consigliere grillino passa al gruppo misto

Filippo Massimo Errico lascia la squadra pentastellata del Municipio IX e passa al Gruppo Misto. Il Movimento cinque stelle, nel parlamentino di via Ignazio Silone, non ha più la maggioranza.

Dodici grillini in Municipio

“Siamo in dodici - ha commentato il minisindaco Dario D’Innocenti - ma siamo tutti coesi”. La decisione di Errico, confermata dal diretto interessato a Romatoday, è stata già protocollata. Attivista di vecchio corso, l’ormai ex pentastellato non è il primo a lasciare il gruppo grillino dell’Eur.

I passaggi di casacca

ll primo addio è stato quello di Paolo Barros. Il consigliere, che aveva criticato le scelte del governo nazionale in materia d’immigrazione, quando ancora il M5s era alleato con la Lega, è stato poi seguito da Paolo Mancuso. L’ingegnere, con la passione per l’urbanistica, un pezzo da novanta del gruppo grillino, è entrato in polemica con la linea pentastellata sulla vicenda legata allo “stadio della Roma”. La sua uscita è stata seguita, sei mesi più tardi, da quella di Alessandra Tallarico. Già presidente del Comitato di Quartiere di Giuliano Dalmata, Tallarico era stata la “portavoce” grillina ad aver ottenuto più preferenze durante le elezioni del 2016.

Municipio senza maggioranza

Alla folta squadra dei fuoriusciti si va ora ad aggiungere Filippo Massimo Errico. Ogni abbandono ha una storia differente, così come sono diversi i profili dei consiglieri che dall’11 febbraio condivideranno le poltrone assegnate al gruppo misto. Significa, però,che ora la tenuta del Municipio non è garantita. Anche se non è neppure scontato che, a pochi mesi dalle elezioni, si decida di puntare su una mozione di sfiducia. L’unica certezza, per ora, è che nel Municipio IX la maggioranza non è più grillina.