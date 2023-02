La linea 779 cambia temporaneamente percorso: tutte le informazioni

Da domenica 12 febbraio 2023 è cambiata, solo temporaneamente, il percorso della linea bus 779. La variazione sarà attiva solo nelle domenica e nei giorni festivi.

L'autobus partirà da Ple dell'Agricoltura e seguire il normale itinerario fino a viale Tommaso Marinelli. Da quel punto percorerrà via Carlo Emilio Gadda e farà un'inversione di marcia interno capolinea linea 724, di nuovo via Carlo Emilio Gadda, via Carlo Levi su normale tragitto fino a Ple dell'Agricoltura.

Per via dei queste modifiche su via Carlo Emilio Gadda sono state inserite cinque nuove fermate: 78648, 78611, 78612, 78613 e 78649.