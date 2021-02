Laurentino, approvata l’istituzione della linea 724: “Consente i collegamenti con le scuole della Ferratella”

Tutti d’accordo. L’esigenza degli abitanti del Laurentino Fonte Ostiense di avere un mezzo di trasporto per raggiungere la vicina Ferratella, è stata compresa. Ed ha spinto maggioranza ed opposizione, nel Municipio IX, ad accogliere la richiesta dei cittadini.

Una linea richiesta

“Erano quasi due anni che continuavamo a ripetere che avevamo bisogno di questa linea. Abbiamo partecipato a moltissime sedute della commissione Mobilità e del consiglio Municipale, ma finalmente possiamo dire che il progetto, elaborato dal nostro Consiglio di Quartiere e condivisi con i cittadini, è stato approvato” ha commentato Maurizio Filipponi, il portavoce del CdQ Laurentino Fonte Ostiense.

Quartieri scollegati dal filobus

L’entrata in funzione del filobus, dal 2019, aveva comportato una riorganizzazione complessiva del sistema di trasporto pubblico del quadrante. Una “razionalizzazione” ampiamente contestata, perchè ha finito per complicare i collegamenti, soprattutto nei quartieri più periferici. Una trasformazione pensata per favorire il ricorso ai filobus. Anche se poi, dal maggio del 2020, questi mezzi sono fermi in deposito per problemi legati al loro contratto di manutenzione.

Il via libera del Municipio IX

L’attivazione della linea 724 consente agli studenti del Laurentino di raggiungere le scuole superiori che sono presenti nel vicino quartiere della Ferratella. Non solo. Con il nuovo collegamento diventa più facile raggiungere anche l’ospedale Sant’Eugenio ed i servizi bancari e sanitari che sono presenti su viale Cesare Pavese. “E’ un grande risultato per il nostro quartiere, raggiunto all’unanimità dei consiglieri, che ringraziamo, ma che è stato ottenuto grazie alla determinazione dei nostri abitanti”. Il Municipio IX, in maniera trasversale, si è espresso anche a favore dell'immediata esecuzione della delibera.

I prossimi step

Il Municipio dà finalmente una risposta significativa, pur ancora parziale, ai bisogni dei cittadini. Ed in tal modo - ha commentato il consigliere democratico Alessandro Lepidini, pone un un primo rimedio ai pesanti disagi causati dalla apertura del corridoio, ancora oggi privo dei filobus. Adesso però bisogna dare le risposte attese anche fuori dal raccordo anulare", dove si continuano a rimpiangere linee soppresse, com'è stato, sulla via Ardeatina, per la linea 044.