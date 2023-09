A che punto sono i lavori su via Laurentina. In arrivo gli autovelox per limitare gli incidenti mortali

Nuovo manto stradale, nuova segnaletica orizzontale. I lavori sulla via Laurentina sia dentro sia fuori il Raccordo Anulare proseguono, ma ancora ci vuole prima che la strada raggiunga standard di sicurezza adeguati. L'ultimo incidente, che ha portato alla morte del 42enne Claudio Colli, ha nuovamente acceso i riflettori sulle misure da mettere in atto sulla strada provinciale. In un recente incontro di Città Metropolitana con il comitato di quartiere, è stato fatto il punto della situazione anche sulla prossima installazione degli autovelox.

Lavori sicurezza via Laurentina

Partiamo dal tratto della via Laurentina che dal Raccordo arriva ad Ardea, poi il tratto che supera il cimitero Laurentino e arriveranno fino alla rotonda del bar Scalella, in zona Solfatara di Pomezia. Questi lavori, iniziati negli ultimi sei mesi e gestiti da Anas per conto di Città Metropolitana, sono quasi conclusi e i cittadini delle Cinque Colline, l'area più popolosa che si sviluppa lungo la via Laurentina nel territorio del IX municipio, chiedono di accelerare per il "rush" finale. "Resta il problema dell'abbandono dei rifiuti - scrive il presidente del comitato, Pasquale Laurito - perché gli operai hanno pulito tutte le cunette, ma dopo un mese sono di nuovo piene, perché gli automobilisti gettano i sacchetti dalle auto. Una vergogna".

Le richieste degli abitanti

Ci sono poi gli interventi ancora da ultimare e che sembrano ancor più importanti per mettere gli automobilisti nelle condizioni di viaggiare in sicurezza. In primis, l'illuminazione: "Abbiamo chiesto che venga ripristinata l’illuminazione dove esistente - continua il resoconto dei comitati -. Anche se Città Metropolitana continua a dire che non è piu un ambito di loro competenza cercheremo, con il supporto del municipio, di arrivare a determinare la presa in carico di questi pali. Soprattuto per rendere sicuro l'accesso nei pressi dei vari quartieri e nelle rotonde". Quindi ad oggi dei lampioni non si sa chi dovrebbe occuparsene. E restano spenti. Come lo sono i semafori: "Nei tratti più pericolosi ci auspichiamo vengano ripristinati".

Arrivano gli autovelox

Capitolo autovelox. Non tutti sono d'accordo ("servono solo a fare cassa, imporre dei limiti di buonsenso sarebbe più utile" sostiene qualche residente), ma si installeranno. Anche perché ci sono già i pali: "Il progetto è ultimato - continua Laurito - sono state installate le fototrappole per l'abbandono dei rifiuti, ci sono i pali dove sarà effettuato il controllo della velocità, ora devono installare e attivare i controlli automatici. Mettere un controllo della velocità aumenta la sicurezza di questa strada".