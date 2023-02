Proseguono i lavori su via Laurentina: dal 28 febbraio riduzione di carreggiata

Partiranno il 28 febbraio i nuovi interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Laurentina, nel tratto tra il Raccordo e Ardea.

Dopo la conclusione del cantiere - gestito dal dipartimento Csimu - che ha riguardato la zona più centrale del IX municipio, tra via dell'Oceano Atlantico e viale dell'Umanesimo, adesso Anas si occuperà del tratto più esterno, ma sempre ricadente - in parte - nell'area del Comune di Roma. L'investimento è pari a 3.200.000 euro e permetterà il rifacimento del manto stradale della strada provinciale per circa 2 km in entrambi i sensi di marcia.

Verranno poi ripristinati gli elementi strutturali, quali zanelle (le fossette che si trovano ai lati della carreggiata) e caditoie per la raccolta delle acque. Nei tratti più ammalorati verrà eseguito il rifacimento profondo della pavimentazione, partendo dallo strato di misto cementato di 20 centimetri, lo strato di base, il binder e il piano di usura, per uno scavo totale di circa 40 centimetri. L'intervento garantirà un sensibile miglioramento del livello di servizio e delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura nonché una durabilità maggiore del piano viabile.

Il cantiere persisterà sia di giorno sia di notte, riducendo la carreggiata in entrambi i sensi di marcia e il completamento dell'opera è previsto per la fine di maggio.